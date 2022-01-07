الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«صوت أمريكا» تستعرض المبادرات المصرية لتنشيط السياحة في 2021

السياحة في مصر
السياحة في مصر

استعرضت إذاعة صوت أمريكا "فويس أوف أمريكا" في تقرير مصور لها، أبرز الحملات والمبادرات الترويجية التي أطلقتها الدولة المصرية على مدار عام 2021 لتنشيط حركة السياحة بعد جائحة كورونا وحالة الإغلاق الدولي التي ألحقت ضررًا بالقطاع في مصر كغيرها من دول العالم. 

ولفت التقرير إلى أن الحكومة تبذل جهودا ضخمة لجذب السياح مرة أخرى إلى البلاد، بعد تم إبعادهم بسبب أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، وتتخذ العديد من الإجراءات بهدف إبقاء قطاع السياحة والسفر ثابتا ومستقر، وإظهار جمال وعراقة البلاد وثراء منتجها السياحي. 

وقالت الإذاعة إنه "بعد انخفاض بنسبة 70% في إيرادات السياحة المصرية في عام 2020  بسبب الجائحة العالمية، نجح المسؤولون في إعادة بناء صناعة السياحة مرة أخرى على مدار عام 2021"، مشيرة إلى أهمية حدث موكب المومياوات الملكية، الذي تم إطلاقه في أبريل 2020 حيث تم نقل  22 مومياء ملكية  من المتحف المصري بالقاهرة إلى المتحف القومي الجديد للحضارة المصرية، وغيرها من الفعاليات التي تساهم في تنشيط القطاع السياحي. 

كما أشاد التقرير بإطلاق معرض "آرت دي إيجيبت" للفن المعاصر على سفح الأهرامات في أواخر 2021 وتم تنظيمه لأول مرة بأهرامات الجيزة وسط حضور مجموعة من الفنانين العالميين، من بينهم الفنان البرازيلي جواو تريفيسان، واشتمل على عروض فنية مصرية وعالمية معاصرة، كجزء من المبادرات الحكومية لتنشيط قطاع السياحة. 

ثم تطرق التقرير المصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها ضمن المبادرات التي ساهمت في الترويج لمصر، مشيرا إلى أن العديد من العاملين في مجال السياحة الدين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا قالوا إن العاصمة الجديدة خلقت فرص عمل لهم. 

واختتم التقرير بتسليط الضوء على احتفالية افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش" فى محافظة الأقصر، في 25 نوفمبر الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار مسؤولي الدولة، حيث نجحت مصر  من خلاله فى جذب أنظار العالم أجمع إلى ما تملكه من إمكانات ومقومات تاريخية وسياحة وحضارة عريقة، معتبرة ما من شأنه المساهمة بشكل كبير فى تنشيط قطاع السياحة.

فويس اوف امريكا السياحة كورونا السياح المومياوات الأقصر

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وائل لطفي

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