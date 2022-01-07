حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الجمعة 7 يناير 2022

يرغب بعض الأشخاص في معرفة حظ الأبراج الفلكية الخاصة بهم لذلك نعرض لكم في السطور التالية التوقعات الفلكية لكافة الأبراج وفقا لموقع times of India

الحمل

سوف تحصل على مكاسب قصيرة من حيث الاستثمارات، و يمكنك تكوين علاقة جيدة مع رئيسك في العمل؛ و قد يكون لديك بعض الترقيات؛ و قد تتوقع أيضًا بعض الرحلات المتعلقة بالعمل.

برج الثور

اليوم قد تحصل على منصب رفيع بعد عملك الشاق، وقد يتحسن أداؤك في العمل، وقد تقابل أيضًا شخصًا مؤثرًا، والذي قد يمنحك توجيهًا جيدًا لتحسين حياتك؛ و قد تدار مشاكلك بسهولة شديدة ، مما قد يعزز الانسجام في الحياة المنزلية.

الجوزاء

اليوم قد يكون سعيدًا، وقد تكون الأمور بطريقة أفضل؛ كما تخطط لزيارة مكان ديني وقد تتوقع بعض السفر إلى الخارج فيما يتعلق بالتعليم أو العمل؛ قد يحصل الأزواج على تطابقهم المناسب؛ و من المرجح أن يجد العزاب توأم الروح.

السرطان

اليوك قد تتوقع بعض التغييرات في مكانك أو وضعك؛ وقد يتم اختبار صبرك عدة مرات؛ و قد تكون متعجرفًا مع الأشخاص من حولك ، فقد يؤثر ذلك على حياتك الشخصية؛ ويُنصح بتجنب جولة المغامرة.

الأسد

اليوم قد تشعر بالاهتزاز الإيجابي من حولك، ويمكنك إحضار بعض القطع الأثرية أو الأشياء المنزلية لتجديد منزلك؛ وقد تخطط لبدء عمل تجاري جديد في شراكة؛ كما قد تتوقع بعض السفر لمسافات طويلة.

برج العذراء

قد تؤدي افضل ما لديكم في المكتب وقد يكون لديك روابط جيدة مع رئيسك ، وقد تحصل على بعض المسؤوليات الجديدة فيما يتعلق بالترقيات؛ و يمكن علاج المشاكل الصحية المزمنة الآن؛ كما قد تحصل على حوافز جيدة لعملك أيضًا؛ و يمكن حل النزاعات مع الأشقاء الآن؛ و قد يجد الباحث عن عمل وظيفة جديدة.

برج الميزان

اليوم قد يجعلك تعليم الأطفال مشغولًا، و قد يسمع الأزواج أخبارًا جيدة من حيث الأطفال؛ و قد تفكر في تحديث ووضع بعض الخطط للدراسات العليا للحصول على ترقية في الوظيفة الحالية؛ وقد يجد العزاب توأم روحهم بينما الأشخاص المرتبطون بالتعليم ، والاستشاريون والخدمات المصرفية سيكونون أفضل.

برج العقرب



قد تشعر بعدم الرضا، وقد لا يكون قادرا على اتخاذ قرارات خاصة بالمسئولية و قد تعطيك استثماراتك بعض الخسارة؛ ويُنصح بقراءة المستندات بعناية قبل وضع توقيعك.

و قد تجعلك صحة كبار السن منزعجًا وقد تخطط لإعادة بناء منزلك ، وينصح بتأجيل أعمال التجديد لفترة.

القوس

اليوم يمكن تسوية الخلافات مع الأشقاء ؛ تستشعر بالحيوية التي تساعدك على إكمال مشروع صعب بسهولة.

برج الجدي

قد تكون مشغولا في جمع أفراد أسرتك؛ وستنفق المال في شراء بعض القطع الأثرية والأشياء الأخرى التي ستحسن وضعك الاجتماعي؛ وقد تسمع بعض الأخبار الجيدة من أحد أقاربك المقربين.

برج الدلو

قد يعود تركيزك مما يساعدك على تحقيق أهدافك وقد تؤدي بشكل جيد من حيث العمل والحياة المنزلية ومن المحتمل ان تكون هناك بعض التوازن بين النفقات والمدخرات.

برج الحوت

قد يأتي بعض الاستياء في عقلك، وقد تشعر بالكسل والممل مما يؤثر على سرعة الحالية للمشاريع أو العمل

وقد يصاب الباحث عن عمل بخيبة أمل من حيث المقابلات.