الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعادة تشغيل محطة فطيرة وتدفق المياه بعد تسرب بقعة زيتية بأسوان

محطة فطيرة
محطة فطيرة

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إعادة  التشغيل التدريجى لمحطة مياه الشرب بفطيرة بكوم أمبو.

جاء بعد قيام الجهات المختصة بشفط وإزالة البقعة الزيتية بمجري نهر النيل، مما أدى إلى الإيقاف الاضطرارى لمحطة مياه الشرب بفطيرة، والتى تغذى بعض قرى كوم أمبو ونصر النوبة.

ومن جهة أخرى، أرسل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما أرسل برقيات مماثلة لنيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لأبراشية أسوان، وأيضاً غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، وكذا الدكتور القس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجلية بمصر.

فيما أرسل محافظ أسوان برقيات تهنئة للبروفيسور الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والقادة العسكرين والشرطة الأقباط.

وأكد محافظ أسوان أن عيد الميلاد المجيد هذا العام أفتقدنا فيه قامة دينية ووطنية عظيمة وهو نيافة الأنبا هدرا الذى سنظل نعتز ونفتخر به أمد الدهر لما قدمه من عطاء وخدمات لأبناء محافظة أسوان بمسلميها ومسيحيها.

وفى نفس السياق وجه اللواء أشرف عطية آسمى آيات التهنئة للأخوة الأقباط على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة أسوان، متمنياً دوام المحبة والألفة والأخوة بين أبناء الشعب المصرى ، لأن وحدتنا وتماسكنا هو القاعدة الأساسية في تحقيق كل ما نصبوا إليه من أمال وطموحات لنشر التنمية والنماء والعمران في كل أرجاء الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان فى استجابة سريعة لأولياء الأمور وأسر الطلاب قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تأجيل إمتحانات النقل للصفوف الخامس والسادس الإبتدائى للتعليم العام واللغات والرياضى والخاص والدمج والمجتمعى، وأيضاً للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى والأول والثانى الإعدادى ، والأول والثانى الثانوى للتربية الخاصة من المكفوفين والصم وضعاف السمع.

وتابع محافظ أسوان أن لتنطلق الامتحانات فى 10 يناير الجارى بدلاً من يوم 9 يناير لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للإستمتاع بأجواء وفرحة أعياد الميلاد المجيد يوم 7 يناير، بالإضافة إلى إفساح المجال بوقت كافى أمامهم لمراجعة المواد الدراسية المختلفة قبل الامتحانات. 

إزالة أسوان إعادة التشغيل الجهات المختصة مجرى نهر النيل بقعة الزيت

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