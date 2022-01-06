«الصحة» تكشف آخر تطورات حادث انقلاب أتوبيس بطريق «السويس - السخنة»

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، آخر تطورات حادث انقلاب أتوبيس بطريق «السويس - العين السخنة»، لافتا إلى أن أعداد المصابين بلغ 45 جميعها أقل من المتوسط، بينما توجد حالة واحدة فقط تعاني من اشتباه بكسر في العمود الفقري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام، لافتا إلى أن الإصابات تتراوح بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، مشيرا إلى خروج 4 حالات تعاني من كدمات في الوجه واليدين.

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