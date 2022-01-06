FIFA THE BEST 2021.. موعد حفل جوائز الأفضل وأسماء المرشحين والقنوات الناقلة
يقدم لكم «الدستور» موعد حفل جوائز الأفضل وأسماء المرشحين والقنوات الناقلة FIFA THE BEST 2021، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى جميع انحاء العالم موعد حفل جوائز الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل فى عام 2021.
موعد حفل جوائز الأفضل فى العالم THE BEST 2021 والقنوات الناقلة
حدد الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA، موعد حفل جوائز THE BEST للإعلان عن أمساء الأفضل فى عام 2021 يوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022، من مدينة زيورخ السويسرية، على أن يكون الحفل مذاعا عبر البث الحي دون الحضور وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.
القنوات الناقلة لحفل جوائز الفيفا 2021
ومن المقرر أن يتم نقل حفل جوائز الأفضل فى 2021 على موقع الفيفا وعلى بعض القنوات الرياضية المتخصصة ومنها بي ان سبورتس الأخبارية beIN Sports News HD.. لمعرفة تردد القناة على نايل سات (اضغط هنا)
وأكد الفيفا أن الجائزة ستعود لأداء اللاعبين والمدربين في موسم 2020-2021، بجانب منافسات أوليمبياد طوكيو.
وفى وقت سابق، انتهي التصويت على جوائز الأفضل فى العالم THE BEST يوم 10 ديسمبر 2021، وتم الإعلان اليوم الخميس 6 يناير عن القوائم المختصرة للجوائز الخاصة بأفضل مدرب للرجال والنساء فى 2020-2021.
أسماء المرشحين والقوائم المختصرة لجوائز الفيفا THE BEST 2021
أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب 2021
- محمد صلاح – مصر - ليفربول
- ليونيل ميسي – الأرجنتين- برشلونة وباريس سان جيرمان
- كيليان مبابي – فرنسا – باريس سان جيرمان
- نيمار – البرازيل – باريس سان جيرمان
- كريستيانو رونالدو – البرتغال – مانشستر يونايتد
- كريم بنزيما – فرنسا – ريال مدريد
- كيفن دي بروين – بلجيكا – مانشستر سيتي
- جورجينيو – إيطاليا - تشيلسي
- نجولو كانتي – فرنسا - تشيلسي
- روبرت ليفاندوفسكي – بولندا – بايرن ميونخ
- إيرلينج هالاند – النرويج – بروسيا دورتمند
جائزة أفضل لاعبة فى العالم
- ستينا بلاكستينيوس
- أيتانا بونماتي
- لوسي برونز
- ماجدالينا إريكسون
- كارولين هانسن
- بيرنيل هاردر
- جينيفر هيرموسو
- جي سو يون
- سام كير
- فيفيان ميديما
- أليكسيا بتيلاس
- كريستين سينكلير
- إيلين وايت
جائزة أفضل حارس مرمي فى 2021
إعلن الفيفا أمس الأربعاء أسماء القائمة المختصرة لأفضل حارس مرمي فى العالم لعام 2021 وضمت كلاً من
- الإيطالي جيانلويجي دوناروما (ميلان - باريس سان جيرمان).
- السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)
- الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).
جائزة أفضل حارسة مرمي فى 2021
- آن كاترين بيرجر
- كريستيان إندلر
- ستيفاني لابي
جائزة أفضل مدرب فى العالم للرجال
- بيب جورديولا مدرب مانشستر سيتي
- توماس توخيل مدرب تشيلسي
- مانشيني مدرب منتخب إيطاليا
افضل مدرب فى العالم للنساء
- لويس كورتيس، مدرب برشلونة السابق
- إيما هايز مدرب تشيلسي
- سارينا ويجمان مدرب منتخبى هولندا وإنجلترا
جائزة بوشكاش لأفضل هدف خلال عام 2021
- هدف الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير، في مرمى أرسنال، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
- هدف التشيكي باتريك شيك، في مباراة منتخب بلاده أمام إسكتلندا، ضمن مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
- هدف الإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، في مرمى تشيلسي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
المرشحون لجائزة اللعب النظيف 2021
الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب واتفور الإنجليزي
منتخب الدنمارك مع الجهاز الفني والطبي الدنماركي
الإسكتلندي سكوت براون لاعب فريق أبردين.
جائزة المشجعين لعام 2021
جماهير فنلندا والدنمارك
جماهير كرة القدم الألمانية
إيموجين بابوورث-هيدل