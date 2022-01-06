FIFA THE BEST 2021.. موعد حفل جوائز الأفضل وأسماء المرشحين والقنوات الناقلة

يقدم لكم «الدستور» موعد حفل جوائز الأفضل وأسماء المرشحين والقنوات الناقلة FIFA THE BEST 2021، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى جميع انحاء العالم موعد حفل جوائز الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل فى عام 2021.

موعد حفل جوائز الأفضل فى العالم THE BEST 2021 والقنوات الناقلة

حدد الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA، موعد حفل جوائز THE BEST للإعلان عن أمساء الأفضل فى عام 2021 يوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022، من مدينة زيورخ السويسرية، على أن يكون الحفل مذاعا عبر البث الحي دون الحضور وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الفيفا 2021

ومن المقرر أن يتم نقل حفل جوائز الأفضل فى 2021 على موقع الفيفا وعلى بعض القنوات الرياضية المتخصصة ومنها بي ان سبورتس الأخبارية beIN Sports News HD.. لمعرفة تردد القناة على نايل سات (اضغط هنا)

وأكد الفيفا أن الجائزة ستعود لأداء اللاعبين والمدربين في موسم 2020-2021، بجانب منافسات أوليمبياد طوكيو.

وفى وقت سابق، انتهي التصويت على جوائز الأفضل فى العالم THE BEST يوم 10 ديسمبر 2021، وتم الإعلان اليوم الخميس 6 يناير عن القوائم المختصرة للجوائز الخاصة بأفضل مدرب للرجال والنساء فى 2020-2021.

أسماء المرشحين والقوائم المختصرة لجوائز الفيفا THE BEST 2021

أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب 2021

محمد صلاح – مصر - ليفربول

ليونيل ميسي – الأرجنتين- برشلونة وباريس سان جيرمان

كيليان مبابي – فرنسا – باريس سان جيرمان

نيمار – البرازيل – باريس سان جيرمان

كريستيانو رونالدو – البرتغال – مانشستر يونايتد

كريم بنزيما – فرنسا – ريال مدريد

كيفن دي بروين – بلجيكا – مانشستر سيتي

جورجينيو – إيطاليا - تشيلسي

نجولو كانتي – فرنسا - تشيلسي

روبرت ليفاندوفسكي – بولندا – بايرن ميونخ

إيرلينج هالاند – النرويج – بروسيا دورتمند

جائزة أفضل لاعبة فى العالم

ستينا بلاكستينيوس

أيتانا بونماتي

لوسي برونز

ماجدالينا إريكسون

كارولين هانسن

بيرنيل هاردر

جينيفر هيرموسو

جي سو يون

سام كير

فيفيان ميديما

أليكسيا بتيلاس

كريستين سينكلير

إيلين وايت

جائزة أفضل حارس مرمي فى 2021

إعلن الفيفا أمس الأربعاء أسماء القائمة المختصرة لأفضل حارس مرمي فى العالم لعام 2021 وضمت كلاً من

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (ميلان - باريس سان جيرمان).

السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)

الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

جائزة أفضل حارسة مرمي فى 2021

آن كاترين بيرجر

كريستيان إندلر

ستيفاني لابي



جائزة أفضل مدرب فى العالم للرجال

بيب جورديولا مدرب مانشستر سيتي

توماس توخيل مدرب تشيلسي

مانشيني مدرب منتخب إيطاليا

افضل مدرب فى العالم للنساء

لويس كورتيس، مدرب برشلونة السابق

إيما هايز مدرب تشيلسي

سارينا ويجمان مدرب منتخبى هولندا وإنجلترا



جائزة بوشكاش لأفضل هدف خلال عام 2021

هدف الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير، في مرمى أرسنال، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف التشيكي باتريك شيك، في مباراة منتخب بلاده أمام إسكتلندا، ضمن مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

هدف الإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، في مرمى تشيلسي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المرشحون لجائزة اللعب النظيف 2021

الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب واتفور الإنجليزي

منتخب الدنمارك مع الجهاز الفني والطبي الدنماركي

الإسكتلندي سكوت براون لاعب فريق أبردين.

جائزة المشجعين لعام 2021

جماهير فنلندا والدنمارك

جماهير كرة القدم الألمانية

إيموجين بابوورث-هيدل