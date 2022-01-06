الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

FIFA THE BEST 2021.. موعد حفل جوائز الأفضل وأسماء المرشحين والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة FIFA
القنوات الناقلة FIFA THE BEST 2021

يقدم لكم «الدستور» موعد حفل جوائز الأفضل وأسماء المرشحين والقنوات الناقلة FIFA THE BEST 2021، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى جميع انحاء العالم موعد حفل جوائز الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل فى عام 2021.

موعد حفل جوائز الأفضل فى العالم THE BEST 2021 والقنوات الناقلة

حدد الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA، موعد حفل جوائز THE BEST للإعلان عن أمساء الأفضل فى عام 2021 يوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022،  من مدينة زيورخ السويسرية، على أن يكون الحفل مذاعا عبر البث الحي دون الحضور وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الفيفا 2021

ومن المقرر أن يتم نقل حفل جوائز الأفضل فى 2021 على موقع الفيفا وعلى بعض القنوات الرياضية المتخصصة ومنها بي ان سبورتس الأخبارية beIN Sports News HD.. لمعرفة تردد القناة على نايل سات (اضغط هنا)

 

وأكد الفيفا أن الجائزة ستعود لأداء اللاعبين والمدربين في موسم 2020-2021، بجانب منافسات أوليمبياد طوكيو.

وفى وقت سابق، انتهي التصويت على جوائز الأفضل فى العالم THE BEST يوم 10 ديسمبر 2021، وتم الإعلان اليوم الخميس 6 يناير عن القوائم المختصرة للجوائز الخاصة بأفضل مدرب للرجال والنساء فى 2020-2021.

 

أسماء المرشحين والقوائم المختصرة لجوائز الفيفا THE BEST 2021

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2021

أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب 2021

  • محمد صلاح – مصر - ليفربول
  • ليونيل ميسي – الأرجنتين- برشلونة وباريس سان جيرمان
  • كيليان مبابي – فرنسا – باريس سان جيرمان
  • نيمار – البرازيل – باريس سان جيرمان
  • كريستيانو رونالدو – البرتغال – مانشستر يونايتد
  • كريم بنزيما – فرنسا – ريال مدريد
  • كيفن دي بروين – بلجيكا – مانشستر سيتي
  • جورجينيو – إيطاليا - تشيلسي
  • نجولو كانتي – فرنسا - تشيلسي
  • روبرت ليفاندوفسكي – بولندا – بايرن ميونخ
  • إيرلينج هالاند – النرويج – بروسيا دورتمند

 

جائزة أفضل لاعبة فى العالم

  • ستينا بلاكستينيوس
  • أيتانا بونماتي
  • لوسي برونز
  • ماجدالينا إريكسون
  • كارولين هانسن
  • بيرنيل هاردر
  • جينيفر هيرموسو
  • جي سو يون
  • سام كير
  • فيفيان ميديما
  • أليكسيا بتيلاس
  • كريستين سينكلير
  • إيلين وايت

جائزة أفضل حارس مرمي فى 2021

إعلن الفيفا أمس الأربعاء أسماء القائمة المختصرة لأفضل حارس مرمي فى العالم لعام 2021 وضمت كلاً من 

  • الإيطالي جيانلويجي دوناروما (ميلان - باريس سان جيرمان).
  • السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)
  • الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

جائزة أفضل حارسة مرمي فى 2021

  • آن كاترين بيرجر
  • كريستيان إندلر
  • ستيفاني لابي
     

جائزة أفضل مدرب فى العالم للرجال

  • بيب جورديولا مدرب مانشستر سيتي
  • توماس توخيل مدرب تشيلسي
  • مانشيني مدرب منتخب إيطاليا

افضل مدرب فى العالم للنساء

  • لويس كورتيس، مدرب برشلونة السابق
  • إيما هايز مدرب  تشيلسي
  • سارينا ويجمان مدرب منتخبى هولندا وإنجلترا
     

جائزة بوشكاش لأفضل هدف خلال عام 2021

  • هدف الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير، في مرمى أرسنال، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
  • هدف التشيكي باتريك شيك، في مباراة منتخب بلاده أمام إسكتلندا، ضمن مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
  • هدف الإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، في مرمى تشيلسي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

المرشحون لجائزة اللعب النظيف 2021

الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب واتفور الإنجليزي

منتخب الدنمارك مع الجهاز الفني والطبي الدنماركي

الإسكتلندي سكوت براون لاعب فريق أبردين.

جائزة المشجعين لعام 2021

جماهير فنلندا والدنمارك

جماهير كرة القدم الألمانية

إيموجين بابوورث-هيدل

 

 

 

حفل جوائز الأفضل THE BEST 2021 FIFA THE BEST 2021 الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA موعد حفل جوائز THE BEST حفل جوائز الفيفا 2021 حفل جوائز الفيفا أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

«الصحة» تكشف آخر تطورات حادث انقلاب أتوبيس بطريق «السويس - السخنة»

«المترو» ينفي مد ساعات العمل خلال احتفالات عيد الميلاد

قبل بدء الضباب.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الجمعة

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

هيئة الدواء: التحذير من الفول والطعمية لمرضى «الأنيميا» فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

خطوات إسرائيل للتعامل مع الأطراف الفلسطينية فى 2022

إيران تثير أزمة.. وثيقة تكشف سيناريو الخلافات بين إسرائيل وأمريكا

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟