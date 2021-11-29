الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2021

تردد قناة بي إن
تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وتصدرت القائمة البحثية خلال الساعات الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وموعد الحفل وأبرز المرشحين لها.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2021

يرغب الكثيرين من عشاق رياضة كرة القدم بمختلف دول العالم في ضبط  تردد قناة Bien Sport الناقلة لحفل اختيار أفضل لاعب كرة قدم حيث يمكنهم متابعة فقرات الحفل عبر التردد 12245 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 حيث يتم الاستمتاع بما تقدمه القناة عبر شاشتها بشكل مجاني غير مشفر من خلال صوت وصورة بجودة عالمية بتقنية HD طوال مدة عرض الحفل حيث تعد القناة أحد أبرز القنوات الرياضية التي تعرض برامج ترفيهية رياضية عن أخبار للاعبين و الصفقات الرياضية التي حدثت.

موعد حفل الكرة الذهبية 2021

يستطيع الراغبين بمختلف دول العالم في مشاهدة الحفل الرياضي الذي يتم فيه اختيار أفضل لاعب لكرة القدم وتتويجه بـ"الكرة الذهبية" ضبط إشارة بث قناة Bien Sport عبر القمر الصناعي نايل سات حيث تقام الحفلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة في مسرح "دو شاتلية" بالعاصمة الفرنسية باريس حيث يجرى اختيار الفائز بالجائزة عبر تصويت 170 صحفيا حول العالم لمجلة " فرانس فوتبول" الفرنسية ويختار كل صحفي 5 لاعبين من ضمن الـ30 مرشحا للتتويج إذ يحصد المركز الأول 6 نقاط والثاني 4 والثالث 3 والرابع 2 والخامس نقطة واحدة.

اقرأ أيضا 

هل يسافر محمد صلاة لحضور حفل الكرة الذهبية؟

أبرز اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية 

يبحث الكثير عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2021 حيث يتنافس فيها 30 لاعب أبرزهم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم باين ميونخ الألماني والأرجنتيني ليونل ميسي ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي و كريم بنزيما مهاجم ريال مدرير الإسباني وجررجينيو متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية حفل الكرة الذهبية حفل الكرة الذهبية 2021 كرة القدم محمد صلاح البالون دور الكرة الذهبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

«الصحة العالمية» تحذر من «عواقب وخيمة» بسبب المتحور الجديد «أوميكرون»

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية فى افتتاح معرض إيديكس 2021

تزامنًا مع محاكمة المتهم.. تفاصيل واقعة التحرش بـ«فتاة وسط البلد»

قرار من النيابة بشأن المتهم فى واقعة «المقهى» بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني