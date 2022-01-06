حصاد وزارة النقل اليوم.. تداول 1498 طن بضائع عامة وتحذير من تطبيقات وهمية

شهدت وزارة النقل اليوم العديد من الفعاليات في قطاعاتها، وتنشر «الدستور» أبرزها:



تداول 1498 طن بضائع عامة ومتنوعة و416 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1498 طن بضائع عامة ومتنوعة و416 شاحنة و17 سيارة ملاكي.

وبحسب ما جاء فى بيان موانئ البحر الأحمر، شملت حركة الصادرات 599 طن بضائع عامة و31 شاحنة و10 ملاكي، وشملت حركة الواردات 899 طن بضائع عامة و385 شاحنة و7 ملاكي وتتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 69 شاحنة و6 ملاكي والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 79 شاحنة و1 ملاكي، وغادرت السفينة أمل بحمولة 57 شاحنة و8 ملاكي والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 119 شاحنة و2 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدج ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 61 شاحنة بحمولة 899 طن وتصدير 31 شاحنة بحمولة 599 طن.

كما غادر ميناء السويس NAVIGATOR TAURUS فارغة متجهة إلى الإمارات.

https://www.dostor.org/3676412



«المترو»: تعقيم وتطهير المحطات ونناشد الركاب ارتداء الكمامة

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق- الخطين الأول والثاني، إن هناك تعليمات مشددة بشأن الالتزام بإجراء التعقيم والتطهير بشكل يومي للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح عبدالهادي، في بيان رسمي اليوم الخميس، أن هناك تعليمات مشددة من المهندس علي فضالي، رئيس الشركة، بشأن الالتزام بتعقيم وتطهير القطارات قبل خروجها مباشرة من الورش، للتأكد من الوصول إلى التعقيم المثالي للقطارات قبل استقلال الركاب لها.

وأضاف أنه يتم أيضا تعقيم المحطات بالكامل في الخطين من خلال انتشار عمال التعقيم، حيث يقومون بتعقيم كافة أرجاء المحطة بداية من شبابيك التذاكر وصالات حجز التذكر، وكذلك السلالم والسلالم الكهربائية والمصاعد الكهربائية، كما يتم تعقيم وتطهير بوابات التذاكر الإلكترونية، كما يتم تعقيم وتطهير المقاعد الموجودة على أرصفة المحطات.

https://www.dostor.org/3676675



«السكة الحديد» تحذر المواطنين من تطبيقات مزيفة لحجز تذاكر القطارات

قالت هيئة السكك الحديدية، إن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق باسم ENR على أجهزة آيفون، وباسم قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة Android، ولا يمكن طلب الخدمة عبر أي تطبيق آخر.

وأكدت الهيئة، في بيان، اتخاذها كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد من التطبيقات المزيفة التي تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها.

وناشدت الهيئة المواطنين بالحجز فقط عن طريق التطبيقين الرسميين الوحيدين المعلن عنهما من قبلها، والإبلاغ الفوري عن أي تطبيقات مزيفة.



https://www.dostor.org/3676728



السكك الحديدية: متابعة سير القطارات للتعامل الفوري مع الأعطال

قالت مصادر في هيئة السكك الحديدية، إن هناك تعليمات مشددة من المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس الهيئة بشأن رفع حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، من خلال متابعة سير كافة القطارات بالوجه البحري والوجه القبلي.



وأوضحت المصادر أنه سيتم متابعة سير القطارات للتعامل الفوري مع الأعطال من خلال إمدادها بجرار آخر في حال وجود عطل فني بالقطار، بجانب انتشار فرق الصيانة لسرعة الوصول للقطار حال وجود عطل فني لإصلاحه دون تأخير.

وتابعت المصادر أنه يتم التشديد على سهولة حجز القطارات بخط الوجه البحري وكذلك خط الوجه القبلي بجانب تسهيل كافة تحركات الركاب داخل محطات الرئيسية ذات الكثافة الركابية العالية مثل محطة رمسيس ومحطة مصر ومحطة الجيزة ومحطة سيدي جابر ومحطة أسوان.

https://www.dostor.org/3677028



«المترو»: زيادة الاستثمارات داخل الخطين الأول والثاني للمترو

قالت مصادر في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق للخط الأول والثاني للمترو، إن هناك تعليمات من المهندس على فضالي بشأن زيادة حجم الاستثمار بمحطات المترو من خلال تكثيف عدد الأكشاك الموجودة في الخط الأول والثاني للمترو.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" إنه سيتم زيادة عدد الأكشاك الموجودة في المحطات لزيادة الحجم الاستثمار من خلال تقك الأكشاك التي توفر عائد مادى بشكل منتظم لمرفق مترو الأنفاق، حيث يتوفر في كافة المحطات بالخط الأول والثاني للمترو أكشاك ومحلات تجارية يتم تأجيرها بمقابل مادى ويبلغ سعر المتر في المحطة الواحدة ما بين ١٠ آلاف إلى ١٦ ألف جنيه ويتم تحديد سعر المتر في المحطة بناء على الكثافة الركابية في المحطات، فعلى سبيل المثال المحطات ذات الكثافة الركابية العالية مثل العتبة والسادات وحلوان وجمال عبد الناصر يصل سعر متر الإيجار بها الى ١٦ ألف جنيه.

https://www.dostor.org/367702