تداول 1498 طن بضائع عامة ومتنوعة و416 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1498 طن بضائع عامة ومتنوعة و416 شاحنة و17 سيارة ملاكي.

وبحسب ما جاء فى بيان موانئ البحر الأحمر، شملت حركة الصادرات 599 طن بضائع عامة و31 شاحنة و10 ملاكي، وشملت حركة الواردات 899 طن بضائع عامة و385 شاحنة و7 ملاكي وتتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 69 شاحنة و6 ملاكي والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 79 شاحنة و1 ملاكي، وغادرت السفينة أمل بحمولة 57 شاحنة و8 ملاكي والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 119 شاحنة و2 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدج ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 61 شاحنة بحمولة 899 طن وتصدير 31 شاحنة بحمولة 599 طن.

كما غادر ميناء السويس NAVIGATOR TAURUS فارغة متجهة إلى الإمارات.