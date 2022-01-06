غدًا.. «ويجز» يُحيي حفل رأس السنة بالقاهرة الجديدة

أعلن مطرب الراب الشهير “ويجز”، عن إحياء حفله الغنائي المؤجل غدا الجمعة، والذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة الماضي احتفالا بليلة رأس السنة الميلادية 2022.

ويقام حفل ويجز غدا داخل حديقة الأسرة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل في تمام الساعة الثانية مساء على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة 5 مساء ويشارك ويجز في الحفل كل من المطربين ليجيسى وديزي تو سكينى.

وكان حفل ويجز تم تأجيله في ليلة رأس السنة الماضية وذلك بسبب سوء أحوال الطقس حيث شهد يوم 31 ديسمبر الماضي هطول أمطار بشكل غزير مما دفع القائمين على الحفل لتأجيله ليوم 7 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يقدم "ويجز" في الحفل باقة من أشهر أغنياته الشهيرة ومنها: “دورك جاي، و بورش، و أسياد الصوت، و مش فير، و علي بابا، و سكرتي” وغيرها من الأغنيات.

أسعار تذاكر حفل ويجز بحديقة الأسرة

وكانت الشركة المنظمة للحفل طرحت الفترة الماضية التذاكر للجمهور لحضور الحفل على أكثر من فئة وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 500 جنيه مصري والفئة الثانية بمبلغ 300 جنيه مصري.

آخر أعمال ويجز الغنائية

وطرح مطرب الراب ويجز مؤخرا أغنية جديدة تحمل عنوان “مش خالصة” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وتعاون فيها مع مطرب الراب المغربي طه فحصى والشهير بلقب “الجراند طوطو”.

وحققت أغنية "مش خالصة" نسبة مشاهدة عالية منذ طرح فيديو كليب الأغنية والتي تم تصويرها في المغرب حيث حققت نسبة مشاهدة تخطت الـ 2 مليون و 400 ألف مشاهدة منذ طرحها في يوم 23 ديسمبر الماضي .

وكان ويجز حقق الفترة الماضية نجاحا جماهيريا بأغنية "كيفي كدة" والتي تعاون فيها مع فريق "ديسكو مصر" والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعتبر هذه الأغنية التعاون الأول بين كل من ويجز وفريق “ديسكو مصر” وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة تخطت الـ23 مليون و300 ألف مشاهدة وذلك منذ طرحها يوم 20 أكتوبر الماضي.