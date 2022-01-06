الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

3 خطوات عليك اتباعها عندما يتعلق الأمر بالعمل خلال الإجازة

العمل خلال الإجازة
العمل خلال الإجازة

الإجازة الأسبوعية ضرورة للتخلص من ضغوط وأعباء العمل على مدار الأسبوع، ولكن لسوء الحظ قد يضطر البعض للعمل في يوم الإجازة.

ونعرض لكم في السطور التالية بعض الطرق المفيدة التي يمكن اتباعها عندما يتعلق الأمر بالعمل في الاجازة وفقا لموقع “Casper” 

1- حدد الأولويات قبل الإجازة 

قبل أن تتوجه إلى إجازتك التي طال انتظارها، من المهم جدًا أن تعرف العمل الذي ستقوم به، وعليك أيضًا أن تتذكر أنه لا ينبغي قضاء كل دقيقة من وقتك في الإجازة في العمل.

ويقترح الخبراء أن تقوم بإعداد قائمة بجميع المهام التي تحتاج إلى القيام بها بالإضافة إلى المواعيد النهائية، وخذ وقتك مسبقًا لمعرفة ما هو مهم وما الذي يمكن أن ينتظر حتى تعود إلى المكتب.

2- ضع جدول
 

بمجرد أن تعرف بالضبط ما ستفعله، حينها فقط يمكنك إنشاء جدول زمني، عليك الالتزام به قدر الإمكان. 

 

3- تحقق من الإنترنت مسبقًا

من الواضح أن هذا الشيء التالي سيعتمد حقًا على المكان الذي ستذهب إليه في إجازة وإذا كنت ستذهب إلى مكان بعيد أو خارج المنزل فمن المهم جدًا أن تتحقق من نوع اتصال الإنترنت لديك، و بهذه الطريقة سوف تتجنب أي ضغوط أثناء وجودك هناك. 

وإذا كنت قلقًا بشأن اتصال بالإنترنت خارج المنزل فيمكنك البحث عن خيارات أخرى مثل خطة الربط بهاتفك الذكي أو إستخدامه كنقطة اتصال لاسلكية، ويقترح الخبراء أيضًا البحث عن مقهى محلي جيد يمنحك الاتصال الذي تحتاجه لهذه المهام الأكبر، ويعد هذا أيضًا خيارًا رائعًا عندما تحتاج إلى مكان للعمل به القليل من الإلهاء أو بدونها.

العمل عن بعد الإجازة جدول زمني مهام الأجازة الإنترنت العمل

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