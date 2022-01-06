ما أسباب ارتفاع مبيعات السيارات الصينية فى مصر؟

قفزت مبيعات السيارات الصينية في مصر، خلال العام الماضي، بشكل ملحوظ لتحتل المرتبة الثانية وتسجل نحو 45.909 ألف سيارة في مقابل 25.784 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 78.1%، لتستحوذ على 32.8% من حجم مبيعات سيارات الركوب المستوردة.

وحاورت «الدستور» بعض خبراء السيارات في مصر حول أسباب ارتفاع مبيعاتها في مصر أسعارها وهل تحتل مكانة السيارات الكورى؟

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، وعضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن أهم اسباب ارتفاع مبيعات السيارات الصينية في مصر يعود إلى أن أكبر الوكلاء في السوق تسلم كثيرا من السيارات الصينية وهو ذو ثقة لدي المستهلك، بالإضافة إلى أن الصين غيرت سياستها في التصنيع للسيارات، خاصة بعد اتفاقية الاتحاد الأوروبي وضغوط جهاز حماية المستهلك الذي يهتم بالجودة والمواصفات مما جعل الصين تغير من تصنيعها للسيارات لتكون أفضل جودة.

وأضاف "زيتون" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن السيارات الصينية أصبحت تهتم بالجودة خاصة بعد المنافسة القوية التي دخلتها في ظل الأزمة التي يمر بها العالم وهي أزمة الرقائق الإلكترونية.

وأوضح عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن ضمن الأسباب في ارتفاع المبيعات انتباه الصين لأزمة الرقائق مقدمًا وعملت على تخزين كميات كبيرة منها مما ساعدهم على وجود كمية متوافرة من الإنتاج في الوقت الذي تعاني فيه المصانع الأخرى من التصنيع بسبب نقص الرقائق.

وأوضح أن الصين كانت الأقل تضررا من موضوع الشرائح الإلكترونية، كما استفادت من احتلالها مكانه لدى كثير من الدول بتغير سمعه المنتج الصيني.

وأوضح أن أسعار السيارات ما زالت تشهد مزيدا من الارتفاعات وتستمر في الارتفاع حتى نهاية العام ومن المتوقع أن تحل الأزمة ببداية عام 2023.

وذكرت بيانات رسمية لوزارة التجارة الصينية أن هناك ارتفاعا في حجم التجارة بين الصين ومصر بنسبة 10.34 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 14.56 مليار دولار في عام 2020.

من جانبه، قال اللواء حسين مصطفى، الرئيس السابق لرابطه تجار السيارات في مصر، إن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أشار إلى أن السيارات الصينية حققت خلال شهر نوفمبر الماضي مبيعات في سيارات الركوب بزيادة تقدر بنحو 78%، كما احتلت المركز الثاني في مصر بعد السيارات اليابانية، واحتلت المركز الثاني المبيعات وتجاوزت السيارات الأوروبية والسيارات الكورية مشيرا إلى أن السيارات الأوروبية انخفضت مبيعاتها بنسبة 10%.

وأوضح أن ضمن أسباب ارتفاع مبيعات السيارات الصينية في مصر توفر المعروض وتواجدها في السوق، حيث يوجد نقص في أعداد السيارات الركوب في أغلب الموديلات ولكن الشركات الصينية قادرة على توفير سيارات لها بشكل أكبر.

وأوضح أن الصين استطاعت استحداث موديلات جديدة ذات جودة عالية بمواصفات يطلبها المستهلك واختياراته وما تتطلبه السوق المصرية مما ساهم في ارتفاع مبيعاتها، كما عملت على تحسن التشطيب الجيد والعمر الافتراضي للسيارة والسعر النسبي مقارنة بالموديلات والأنواع الأخرى، مشيرًا أن زيادة المبيعات تؤكد ثقة المستهلك بالمنتجات الصينية عن الوقت السابق.

ولفت إلى أن السيارات الصيني تحقق تحسن في المبيعات على المستوي العالمي وليس على مستوى مصر فقط وتستهدف أن تكون رائدة في هذه الصناعة وتقوم بتنفيذ جميع المقومات التي تؤهلها لذلك.