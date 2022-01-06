من أندونيسيا إلى المالديف.. أفضل 5 فنادق لعشاق السفر حول العالم في 2022 (صور)

بعيدًا عن البلدان الصاخبة والمدن المزدحمة هناك العديد من البلدان السياحية التي تزخر بالهدوء والاسترخاء لتستمتع بالإقامة بها.

ونعرض لكم فيما يلي أجمل الفنادق على مستوى العالم لعشاق السفر في 2022، وفقا لموقع “vouge”.

فندق لاندا جيرافارو بجزر المالديف

يقع هذا الفندق في وسط با أتول وهي أول محمية عالمية للمحيط الحيوي لليونسكو في البلاد ، منتجع فور سيزونز جزر المالديف في لاندا جيرافار نتجول بالدراجة ، على ممرات رملية بيضاء صغيرة، محاطة بأشجار النخيل.

ويمكنك النوم ، حسب اختيارك، في فيلات بها حمامات سباحة تفتح على الشاطئ .

فندق REVĪVŌ في بالي بأندونيسيا



إذا ذهبت إلي أندونيسيا من الضروري أن تطأ قدمك في إقليم بالي، وستستمع أكثر بالرحلة عندما تقيم في فندق REVĪVŌ، الذي أبدع في تصميمه المهندسة المعمارية كيري هيل (خلف فندق Aman Tokyo و Amenemu في اليابان أو Amanyangyunفي شنغهاي) الفندق يكتظ بأحةاض السباحة أو الحدائق الملونة.

وقد أتخذ هذا الفندق من الأمور الصحية تخصصا له وتتمثل أبرز هذه الخدمات الصحية في التخلص من السموم ، وعلاج النوم ، وتمرينات ما قبل الولادة ، ومكافحة الإجهاد ، ومكافحة الشيخوخة.

فندق Talalla Retreat بسريلانكا

يتردد باستمرار على هذا الفندق مجموعة من الحيوانات الملونة من راكبي الأمواج واليوغيين وغيرهم من الرحالة، و يتيح لك فندق تالالا ريتريت وضع حقائبك على أحد أجمل الشواطئ في سريلانكا، كما يتمتع الفندق بميزة إعداد برامج مخصصة وفقًا لرغبات واحتياجات الفرد، وسيقضي الرياضيون أيامهم في ضرب الأمواج أو الملاكمة أو استكشاف المناطق المحيطة بالدراجة أو وقت التنزه العضلي، و وتتنوع الإمكانيات والميزانيات الخاصة بالفندق والتي يمكن مشاركتها مع العديد.

فندق Habitas في نامبيا



ناميبيا وجهة رائعة للسفر فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات البرية وهذا الفندق يطل علي مساحة لا محدودة من الطبيعية ، وعند الإقامة فيه سوف تحضر الحفلات الموسيقية المحلية ، والعشاء الجماعي ، ودروس الطبخ وورش العمل المخصصة للنباتات الطبية المحلية وفوائدها ، وستشاهد السينما في الهواء الطلق، وغيرها من الأشياء الأخري.

منتجع وفندق بالهند



يقع هذا الفندق وسط ولاية كيرالا وداخل المنتجع سوف تجد عدد كبير من العلاجات لعدة مشاكل خاصة بالجسم أو التجميل مثل علاج التجديد الذي ينشط الجسم بضربات كبيرة من حمامات البخار الطبية أو الأدوية العشبية أو حتى علاجات الوجه المهدئة، وحمامات البخار العشبية التي تسمي بالهندية سويندانام ، وتدفق الزيت الدافئ على الجبهة الذي يعرف في الهند أيضا بإسم شيرودارا وحمامات الزيت.