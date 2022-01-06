الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من أندونيسيا إلى المالديف.. أفضل 5 فنادق لعشاق السفر حول العالم في 2022 (صور)

أفضل 5 فنادق لعشاق
أفضل 5 فنادق لعشاق السفر حول العالم في 2022

بعيدًا عن البلدان الصاخبة والمدن المزدحمة هناك العديد من البلدان السياحية التي تزخر بالهدوء والاسترخاء لتستمتع بالإقامة بها.

ونعرض لكم فيما يلي أجمل الفنادق على مستوى العالم  لعشاق السفر في 2022، وفقا لموقع  “vouge”.

لاندا جيرافارو

فندق لاندا جيرافارو  بجزر المالديف

يقع هذا الفندق في وسط با أتول وهي أول محمية عالمية للمحيط الحيوي لليونسكو في البلاد ، منتجع فور سيزونز جزر المالديف في لاندا جيرافار نتجول بالدراجة ، على ممرات رملية بيضاء صغيرة، محاطة بأشجار النخيل. 

ويمكنك النوم ، حسب اختيارك، في فيلات بها حمامات سباحة تفتح على الشاطئ .

nbspHabitas ناميبيا

فندق REVĪVŌ  في بالي بأندونيسيا 
 

إذا ذهبت إلي  أندونيسيا من الضروري أن تطأ قدمك في إقليم بالي،  وستستمع أكثر بالرحلة عندما تقيم في فندق REVĪVŌ، الذي أبدع في تصميمه المهندسة المعمارية كيري هيل (خلف فندق Aman Tokyo و Amenemu في اليابان أو Amanyangyunفي شنغهاي) الفندق يكتظ  بأحةاض السباحة أو الحدائق الملونة. 

وقد أتخذ هذا الفندق من الأمور الصحية تخصصا له وتتمثل أبرز هذه الخدمات الصحية في  التخلص من السموم ، وعلاج النوم ، وتمرينات ما قبل الولادة ، ومكافحة الإجهاد ، ومكافحة الشيخوخة. 

5 فنادق جميلة حيث تذهب إلى نهاية العالم وحدها

فندق Talalla Retreat  بسريلانكا 

يتردد  باستمرار على هذا الفندق مجموعة من الحيوانات الملونة من راكبي الأمواج واليوغيين وغيرهم من الرحالة، و يتيح لك فندق  تالالا ريتريت  وضع حقائبك على أحد أجمل الشواطئ في سريلانكا، كما يتمتع الفندق بميزة إعداد برامج مخصصة وفقًا لرغبات واحتياجات الفرد، وسيقضي الرياضيون أيامهم في ضرب الأمواج أو الملاكمة أو استكشاف المناطق المحيطة بالدراجة أو وقت التنزه العضلي، و وتتنوع الإمكانيات والميزانيات الخاصة بالفندق  والتي يمكن مشاركتها مع العديد.

تالالا ريتريت في سريلانكا

فندق Habitas  في  نامبيا 
 

ناميبيا  وجهة رائعة للسفر فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات البرية وهذا الفندق يطل علي مساحة لا محدودة من  الطبيعية ، وعند الإقامة فيه سوف تحضر الحفلات الموسيقية المحلية ، والعشاء الجماعي ، ودروس الطبخ وورش العمل المخصصة للنباتات الطبية المحلية وفوائدها ، وستشاهد السينما في الهواء الطلق، وغيرها من الأشياء الأخري. 

منتجع Somatheeram Ayurvedic Health Resort

منتجع وفندق بالهند 


يقع هذا الفندق وسط ولاية كيرالا وداخل المنتجع سوف تجد عدد كبير من العلاجات لعدة مشاكل خاصة بالجسم أو التجميل  مثل علاج التجديد الذي ينشط الجسم بضربات كبيرة من حمامات البخار الطبية أو الأدوية العشبية أو حتى علاجات الوجه المهدئة، وحمامات البخار العشبية التي تسمي بالهندية سويندانام ، وتدفق الزيت الدافئ على الجبهة  الذي يعرف في الهند أيضا بإسم شيرودارا وحمامات الزيت. 

 

 

زر المالديف بالى سياحة فنادق عالمية فندق Talalla Retreat بسريلانكا فندق Habitas في نامبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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