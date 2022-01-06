«صنع في مصر».. هل تغزو الماركات المصرية الأسواق العالمية مرة أخرى؟ (إنفوجراف)

تمكنت مصر خلال العام الماضي، من تحقيق ارتفاع ملحوظ في صادراتها من الملابس الجاهزة وذلك بنسبة 38% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 لتبلغ 1.7 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2020 حسبما أعلنت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ماري لويس.

صادرات مصر من الملابس الجاهزة عام 2020-2021

ووفقًا لـ"لويس"، فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول الأكثر استيرادًا من مصر خلال أول 11 شهرا من 2021 بما قيمته 1.04 مليار دولار مقابل 726 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2020 بنسبة صعود 44%، كما ارتفعت الصادرات إلي أوروبا 3% لتسجل 320 مليون دولار في 2021 مقابل 310 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات للدول العربية بنسبة 128% لتسجل 235 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار.

استكملت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة موضحة أن صادرات" تي شيرت" و"بولو شيرت" حققت قفزة بنسبة 34% خلال أول 11 شهرا لتسجل 455 مليون دولار مقابل 339 مليون دولار، صادرات" الملابس الرياضية" ارتفعت بنسبة 102% لتسجل 24 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات " البنطلونات" بنسبة 179% لتسجل 49 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار.

وأشارت إلى أن هذه القفزة في صادرات الملابس الجاهزة جاءت مع استمرار جهود المجلس في الفعاليات المختلفة والتواصل المباشر مع أجهزة الدولة المعنية بملف التصدير من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه صادرات الملابس الجاهزة، كما أكدت أن الدولة المصرية ساندت المستثمرين القائمين على مشروعات صناعية كثيفة العمالة بقطاع الملابس الجاهزة.



وكانت قد أشادت "لويس" بدعم وزارة التجارة والصناعة برئاسة د. نيفين جامع بإقرارها نسب المساندة فى تكاليف منظومة الاشتراك فى المعارض الجديدة لعام 2022/2021 بنسب كبيرة للعارضين بين %80-60 وفق حجم التصدير لكل شركة.