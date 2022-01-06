«الفاو»: انخفاض طفيف في الأسعار العالمية للغذاء خلال الفترة الماضية

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم، أن الأسعار العالمية للغذاء انخفضت بشكل طفيف في ديسمبر مع تراجع الأسعار الدولية للزيوت النباتية والسكر تراجعًا ملحوظًا عن مستوياتها العليا.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 133.7 نقاط، بانخفاض بنسبة 0.9 ٪ عن شهر نوفمبر، وإن كان لا يزال أعلى بنسبة 23.1٪ عن مستواه المسجّل في ديسمبر 2020. ويرصد المؤشر التغيّرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولًا، وكان المؤشر الفرعي للألبان المؤشر الفرعي الوحيد الذي سجّل ارتفاعًا شهريًا في ديسمبر.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء لعام 2021 ككل 125.7 نقاط، بارتفاع قدره 28.1٪ عن العام السابق.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة،: "بالرغم من أنه يُتوقع في العادة أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإنتاج، فإن ارتفاع كلفة المدخلات واستمرار الجائحة العالمية وتقلّب الظروف المناخية أكثر من أي وقت مضى، هي كلّها مسائل لا تترك مجالًا للتفاؤل بشأن عودة الأسواق إلى حالة أكثر استقرارًا حتى في عام 2022".

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 0.6٪ عن مستواه المسجّل في نوفمبر إذ عوّض هبوط عروض أسعار صادرات القمح في خضم تحسّن الإمدادات بعد الحصاد في نصف الكرة الجنوبي بشكل كبير عن ارتفاع أسعار الذرة المدعوم بالطلب القوي والمخاوف بشأن استمرار موجة الجفاف في البرازيل.

ولكن مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب لعام 2021 ككل بلغ أعلى مستوى سنوي له منذ 2012، وكان متوسطة أعلى بنسبة 27.2% مقارنة بعام 2020 مع ارتفاع أسعار الذرة والقمح بنسبة 44.1 و31.3% على التوالي وانخفاض أسعار الأرزّ بنسبة 4.0%.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.3% في ديسمبر، حيث أن تدني عروض أسعار زيت النخيل وزيت دوّار الشمس عكس انخفاض الطلب العالمي على الواردات الذي قد يكون مرتبطًا بالمخاوف بشأن تأثير تزايد حالات الإصابة بجائحة كورونا.

وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية لعام 2021 ككل أعلى مستوى له على الإطلاق مع ارتفاعه بنسبة 65.8% عن مستواه في عام 2020.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 3.1% عن مستواه المسجّل في نوفمبر ليبلغ أدنى مستوى له في خمسة أشهر، ما يعكس المخاوف بشأن احتمال تأثير متحوّر أوميكرون على الطلب العالمي، وتراجع قيمة الريال البرازيلي، وتدني أسعار الإيثانول. وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار السكر لعام 2021 ككل بنسبة 29.8٪ مقارنة بالعام السابق ليبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2016.

وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم مستقرًا بشكل عام في ديسمبر ولكنه سجّل في عام 2021 ككل ارتفاعًا بنسبة 12.7٪ عن مستواه المسجّل في عام 2020.

وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان المؤشر الفرعي الوحيد الذي سجّل زيادة في ديسمبر بلغت نسبتها 1.8٪ قياسًا إلى نوفمبر، إذ ارتفعت عروض الأسعار الدولية للزبد ومساحيق الحليب في خضم تراجع إنتاج الحليب في أوروبا الغربية وأوسيانيا.

وانخفضت أسعار الأجبان بشكل هامشي، ما يعكس تفضيل منتجي الألبان في أوروبا الغربية. وكان متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الألبان في عام 2021 أعلى بنسبة 16.9٪ عن مستواه المسجّل في عام 2020.