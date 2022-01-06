الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالأرقام.. «التضامن» توضح المستفيدين من «مودة» خلال 2021

راندا فارس
راندا فارس

قالت راندا فارس، مدير مشروع مودة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه وفقا لآخر إحصائيات البرنامج خلال 2021 بلغ عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 2 مليون مستفيد.

وأضافت فارس فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه وفقا لآخر إحصائيات البرنامج، فإن المستفيدين من البرنامج هم:-

عدد المستفيدين من منصة مودة الرقمية  1.7 مليون مستفيد.

22596 التدريبات المباشرة للطلبة داخل الجامعات .

33 ألف طالب خلال الفصل الدراسي الأول.

50 ألف مستفيد من الحملات بقرى حياة كريمة، وإعداد  14 فريق للتنفيذ داخل القرى.

26 ألف طالب داخل المعاهد العليا والمتوسطة.

140 مستفيدا بوزارة الداخلية.

2835 من التدريبات في أندية السكان.

1100 مستفيدة في الأندية الصيفية

303 مستفيدين متعافين من الإدمان.

 3600 مستفيد من المخطوبين.

562 مستفيدا من التدريبات التفاعلية أون لاين.

إجمالي مشاهدات العمل الغنائي "رحلة واحدة" 20 مليون مشاهدة.
 

وأكدت مدير مشروع مودة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم إطلاق برنامج مودة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية نتيجة ارتفاع معدلات الطلاق بين الشباب، بهدف تأهيلهم على الزواج وتعريفهم بأهمية الصحة الإنجابية، حيث يتناول مودة العديد من الموضوعات ومنها استخدام وسائل تنظيم الأسرة المناسبة، و الفحص الطبي ما قبل الزواج وأهميته.

وأشارت مدير مشروع مودة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن المشروع يتضمن أيضا دور الرجل في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والمُباعدة بين الولادات، وأيضا الكشف خلال فترة الحمل وزيارات رعاية الحمل، والأمراض الوراثية، ختان الإناث، والزواج المبكر وغيرها.
 

المستهدفين من البرنامج

-الشباب في سن الزواج.

-طلبة الجامعات والمعاهد العُليا.

-المجندين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية.

-مكلفي الخدمة العامة التي تشرف عليهم وزارة التضامُن الاجتماعي.
-المتزوجين حديثا.

-المُترددون على مكاتب تسوية المنازعات.

وزارة الدفاع الزواج المبكر التضامن الاجتماعي منصة مودة رئيس الجمهورية وزارة الداخلية الفحص الطبي الجامعات والمعاهد فترة الحمل الخدمة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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