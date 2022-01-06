استمرار حبس قيادي إخواني 45 يومًا فى شبرا الخيمة بالقليوبية

أمر المستشار خالد الشباسى رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة باستمرار حبس قيادي إخواني من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية 45 يومًا على ذمة التحقيقات بعد قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله وإلغاء قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيله بكفالة مالية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت معلومات سرية تفيد اختباء قيادة إخوانية في أحد الأماكن بشبرا الخيمة فتم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية وتبين أن المتهم الهارب يدعى "م. أ" من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية وكان يشغل منصب "مساعد الشباب بحزب الحرية والعدالة بشبرا الخيمة" هرب عقب ثورة 30 يونيو المجيدة.

وتوصلت التحريات أن المتهم يحمل بطاقة رقم قومي تحمل صفة مهندس زراعي قام بتزويرها من مركز البطاقات إبان حكم المعزول وعقب قيام ثورة 30 يونيو ظل يتحرك بالبطاقة إلى أن كشفت معلومات الأجهزة الأمنية تواجده في أحد الأماكن فى شبرا الخيمة، وألقي القبض على المتهم وتبين أنه هارب من عدة قضايا وضبط بحوزته بطاقة شخصية مزورة ومنتحلًا صفة مهندس زراعي.