الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

يستخدم خامات مجهولة المصدر.. شرطة التموين تداهم مصنع بسكويت بالإسكندرية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط المدير المسئول عن مصنع للبسكويت كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة  لقيامه بتصنيع البسكويت غير المطابق للمواصفات القياسية مُستخدماً مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وطرح منتجاته للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون.

وبحوزته 1٫946 طن من مستلزمات الإنتاج "نشادر – هوالك بسكويت" داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستخدام الآدمي مُعدة للتصنيع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

 

وزارة الداخلية الغش التجاري الإسكندرية مصنع للبسكويت تصنيع البسكويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بحضور الرئيس السيسى.. منتدى شباب العالم يعلن تفاصيل أجندة النسخة الرابعة

الأمن يحدد هوية المدرس المتهم بـ«التنمر» على بسنت خالد

قبل وفاتها بساعات.. تفاصيل آخر مكالمة بين «ضحية الابتزاز» ووالدتها

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة مها أبو عوف

إجراء جديد بشأن سائق «التريلا» المتسبب بحادث «الدائرى الأوسطى»

التحفظ على المدرس المتهم بالتنمر على فتاة الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

صور

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان

الهيئة العامة للكنيست تصادق على قانون يسمح بربط بيوت عربية بشبكة الكهرباء