يستخدم خامات مجهولة المصدر.. شرطة التموين تداهم مصنع بسكويت بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط المدير المسئول عن مصنع للبسكويت كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة لقيامه بتصنيع البسكويت غير المطابق للمواصفات القياسية مُستخدماً مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وطرح منتجاته للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون.

وبحوزته 1٫946 طن من مستلزمات الإنتاج "نشادر – هوالك بسكويت" داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستخدام الآدمي مُعدة للتصنيع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.