لعشاق الحب والمغامرة.. ترشيحات أحدث إصدار كتب الخيال العلمي في 2022

لقد جاءت السنة الجديدة أخيرًا، وجلبت معها أخبارًا سارة لعشاق الكتب، هذا العام مليء بالمفاجآت الأدبية مع صدور العديد من الكتب التي لابد أن تكسب قلوب المحبين هناك كتب عن الصداقات النسائية، والروابط الأسرية، وحضارات المستقبل، كتب رومانسية، سوف تترك حائرًا تسأل نفسك "أي كتاب يجب أن أقرأه؟".

إليك بعض كتب الخيال التي يجب البحث عنها هذا العام وفقًا لموقع “times of india”:

"زواج الحب" لمونيكا علي

إنها قصة عن من نحن وكيف نحب في بريطانيا اليوم، مع كل تعقيدات وتناقضات الحياة والرغبة والزواج والعائلة، ما يبدأ الكوميديا ​​الاجتماعية الآسرة التي تتطور إلى قصة تحطم القلب وتؤثر على ثقافتين وعائلتين وشخصين يحاولان فهم بعضهما البعض.

"Run and Hide" للمخرج بانكاج ميشرا

يصور الكتاب الاضطرابات العالمية بشكل درامي من خلال مجموعة من الأصدقاء في الهند، تتمحور حول آرون، الذي عقد العزم على صنع شيء من نفسه، فهي رواية عن مجموعة من الأصدقاء في عصر الاضطرابات والانهيار.

"Moon Witch، Spider King" للمخرج مارلون جيمس

ثلاثية النجوم المظلمة لجيمس، تعتمد الرواية على تقليد غني من الأساطير الإفريقية والخيال والتاريخ لتخيل عالم أسطوري، وطفل ضائع، وساحرة تبلغ من العمر 177 عامًا، ومستشار ملكي مميت، وألغاز مع العديد من الإجابات.

ليالي الطاعون لأورهان باموق

جزء من القصة البوليسية، والملحمة التاريخية تتخيل الرواية طاعونًا يستولي على جزيرة خيالية في الإمبراطورية العثمانية لوقف الوباء، أرسل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني أفضل خبير في الحجر الصحي إلى الجزيرة وهو مسيحي أرثوذكسي، ويرفض بعض المسلمين، بمن فيهم أتباع طائفة دينية شعبية وزعيمها الشيخ اتخاذ الاحتياطات أو احترام الحجر الصحي.

مع استمرار انتشار الطاعون بسرعة، يرسل السلطان طبيباً ثانياً إلى الجزيرة، هذه المرة مسلم، يتم الإعلان عن إجراءات الحجر الصحي الصارمة، لكن عدم كفاءة حاكم الجزيرة والإدارة المحلية ورفض الناس احترام الحظر يحكم على الحجر الصحي بالفشل، ويستمر عدد القتلى في الارتفاع.