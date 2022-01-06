الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التحريات حول عصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول

ارشيفية
ارشيفية

طلبت  جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، سرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية، حول نشاط عصابة سرقة  المواقع تحت الإنشاء تحت تهديد الأسلحة النارية بالتجمع الأول، لبيان استهداف عناصر العصابة لتعطيل تطوير الطرق والمواقع الإنشائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات أن العصابة عددهم 10 أشخاص مسلحين  توجهوا بسيارة نقل إلى موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة وتمكنوا تحت تهديد السلاح الناري من سرقة معدا ، وفروا هاربين مستقلين سيارة "نقل" .

 وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين ال 10 جميعا  وتبين أن لزعيمهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات  لدى عميليهم "سيئ النية" ، وأضافوا بارتكابهم واقعة سرقة مماثلة من موقع آخر تحت الإنشاء.

 

الأجهزة الأمنية ضبط تشكيل عصابي استعجال التحريات جرائم السرقة

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وائل لطفي

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