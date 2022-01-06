استعجال التحريات حول عصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول

طلبت جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، سرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية، حول نشاط عصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء تحت تهديد الأسلحة النارية بالتجمع الأول، لبيان استهداف عناصر العصابة لتعطيل تطوير الطرق والمواقع الإنشائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات أن العصابة عددهم 10 أشخاص مسلحين توجهوا بسيارة نقل إلى موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة وتمكنوا تحت تهديد السلاح الناري من سرقة معدا ، وفروا هاربين مستقلين سيارة "نقل" .

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين ال 10 جميعا وتبين أن لزعيمهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميليهم "سيئ النية" ، وأضافوا بارتكابهم واقعة سرقة مماثلة من موقع آخر تحت الإنشاء.