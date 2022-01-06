الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«سماع»  تحيى احتفالات عيد الميلاد المجيد بقبة الغورى.. الأحد

فرقة سماع للإنشاد
فرقة سماع للإنشاد الديني

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري التابع لصندوق التنمية الثقافية، وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب حفل "نسل واحد من الجدود" لفرقة سماع للإنشاد والموسيقي الروحية ـ وبمشاركة فرقة أوصانا للتسبيح والترانيم الكنسية، حيث تمتزج الألحان الكنائسية والإسلامية في نسيج ومعزوفة واحدة لتبرز وتؤكد على الشخصية المصرية، بعمقها الثقافي والحضاري، وذلك في الـ 7 والنصف مساء الأحد الموافق 9 يناير الجاري.

يأتي الحفل برؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح، وذلك عبر برنامج حافل ومتميز ومبهج، يضم أهم وأشهر الألحان الكنائسية والإسلامية.

وأسس الفنان والموسيقار الدكتور انتصار عبدالفتاح فرقة "سماع" للإنشاد الدينى والموسيقى الروحية عام 2007 بهدف الحفاظ على التراث وإحياء المقامات والقوالب التراثية مثل التواشيح والمقامات النادرة.

تقدم الفرقة أعمالها بطريقة وأسلوب تراثى قديم، ويأتي اسم الفرقة "سماع" للإشارة على الخروج من النطاق الموسيقى المجرد إلى الارتقاء والسمو بالعقل والوجدان إلى السماء والصفاء الروحى، لذا جاء  شعار الفرقة "فلنسمع حتى نرى ونرى حتى نسمع".

مركز ابداع قبة الغوري صندوق التنمية الثقافية مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب حفل نسل واحد من الجدود فرقة سماع للأنشاد والموسيقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

«شبورة كثيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة مها أبو عوف

إجراء جديد بشأن سائق «التريلا» المتسبب بحادث «الدائرى الأوسطى»

حبس المتهمين فى قضية «فتاة الغربية»

«الصحة» تبدأ تطبيق خطة تأمين احتفالات أعياد الميلاد

رحيل «عصفورة الشاشة».. قصة 3 زيجات فى حياة مها أبوعوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

صور

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان

الهيئة العامة للكنيست تصادق على قانون يسمح بربط بيوت عربية بشبكة الكهرباء