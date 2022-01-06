«سماع»  تحيى احتفالات عيد الميلاد المجيد بقبة الغورى.. الأحد

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري التابع لصندوق التنمية الثقافية، وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب حفل "نسل واحد من الجدود" لفرقة سماع للإنشاد والموسيقي الروحية ـ وبمشاركة فرقة أوصانا للتسبيح والترانيم الكنسية، حيث تمتزج الألحان الكنائسية والإسلامية في نسيج ومعزوفة واحدة لتبرز وتؤكد على الشخصية المصرية، بعمقها الثقافي والحضاري، وذلك في الـ 7 والنصف مساء الأحد الموافق 9 يناير الجاري.

يأتي الحفل برؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح، وذلك عبر برنامج حافل ومتميز ومبهج، يضم أهم وأشهر الألحان الكنائسية والإسلامية.

وأسس الفنان والموسيقار الدكتور انتصار عبدالفتاح فرقة "سماع" للإنشاد الدينى والموسيقى الروحية عام 2007 بهدف الحفاظ على التراث وإحياء المقامات والقوالب التراثية مثل التواشيح والمقامات النادرة.

تقدم الفرقة أعمالها بطريقة وأسلوب تراثى قديم، ويأتي اسم الفرقة "سماع" للإشارة على الخروج من النطاق الموسيقى المجرد إلى الارتقاء والسمو بالعقل والوجدان إلى السماء والصفاء الروحى، لذا جاء شعار الفرقة "فلنسمع حتى نرى ونرى حتى نسمع".