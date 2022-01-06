دنيا سمير غانم بصحبة كريم محمود عبد العزيز فى افتتاح «من أجل زيكو»

حرصت النجمة دنيا سمير غانم، على تلبية دعوة صناع وأبطال العمل السينمائي الجديد «من أجل زيكو»، لحضور افتتاح الفيلم، في إحدى السينمات الكبرى بمدينة الشيخ زايد، مساء الأربعاء.

ونشر الفنان محمد محمود، صورة له بصحبة كلًا من دنيا والنجم كريم محمود عبد العزيز الأغنية الترويجية لفيلمه الجديد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: أنا ودنيا سمير غانم وكريم محمود عبد العزيز في افتتاح فيلم "من أجل زيكو".

والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى كوميدى، حول عائلة يفوز ابنهم الصغير بجائزة أذكى طفل في مصر، ويضطرون للسفر إلى واحة سيوة للحصول على تلك الجائزة، حيث يتعرضون لمواقف كوميدية أثناء رحلتهم.

فيلم "من أجل زيكو"، يشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين، منهم منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

ومن جهة أخرى، تستعد دنيا، لاستئناف تصوير أعمالها التى كانت قد توقفت عن استكمالها حزنًا على وفاة والديها النجمة القديرة دلال عبد العزيز، والنجم الكبير سمير غانم؛ ومن المقرر أن تستكمل تصوير أحداث مسلسلها «عالم موازي» الذي توقف تصويره وخرج من السباق الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

وكانت دنيا سمير غانم، قد شاركت مؤخرًا في احتفالية "قادرون باختلاف"، لدعم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، ووجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه لها خلال مشاركتها في الاحتفالية، وكتبت دنيا عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "تشرفت بالغناء أمام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف.. وسعدت وتشرفت بكلامه ليا جدًا.. وبنظرته اللي كلها أبوة".