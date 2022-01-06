محافظ جنوب سيناء يوجه بالانتهاء من تطهير الفنادق لاستقبال وفود منتدى العالم

وجة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بسرعة الانتهاء من أعمال الرش للفنادق والتطهير لأماكن إقامة وفود منتدى شباب العالم، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما وجه برفع درجات الاستعداد لفتح مركز العمليات بمدينة شرم الشيخ بكامل طاقته حتى نهاية منتدي شباب العالم، واطمأن المحافظ من تمام الاستعداد بجميع المناطق والجهات، بالإضافة لاستمرار أعمال التشجير والتجميل وزراعة أحواض الزهور ورفع أعلام الدول المشاركة.

يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدي شباب العالم في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ضم جميع الإدارات المالية والمعنية وشركات الكهرباء والمياه وممثلي الشركات المنفذة للأعمال، بحضور اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، للاطمئنان على استعدادات المحافظة لاستضافة منتدى شباب العالم.

وخلال الاجتماع أثنى المحافظ علي مشروع شبكات ونقاط تصريف مياه المطر بشرم الشيخ مشيرا ان المشروع أثبت نجاحه خلال تعرضشرم الشيخ لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، ووجه بسرعة استكمال المشروع ليشمل جميع المناطق بالمدينة.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع مشروعات الثروة السمكية بالمحافظة، منها إنشاء مصنع الثلج بميناء الصيد بطور سيناء بتكلفة 2.5 مليونجنيه، وإنشاء حلقة السمك، ورفع كفاءة مركز تجميع الأسماك بالميناء، ورفع كفاءة القزق الميكانيكي، ومد خط المياه والكهرباء بالرصيف، بالإضافة لتوصيل خط المياه بمزرعة نويبع.

وتابع أيضًا مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022، واطمأن على تسليم كافة المواقع للمشروعات والانتهاء من جميع التعاقدات.

يشار إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قام بجولة تفقديه، اليوم الأربعاء، يرافقه فيها اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ اوالمتابعة، لأعمال صيانة بوابة ومدخل شرم الشيخ وأعمال إعادة الطريق إلى أصله وصيانته وإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي كانت تعرضت لها مدينة شرم الشيخ مساء السبت الماضي.

كما تابع المحافظ أعمال التجميل والتشجير وزراعة أحواض الزهور وأعمال استكمال ميدان مدخل المدينة من اتجاه طور سيناء، بالإضافة لأعمال التشجير وزراعة الزهور بالطريق الدائري بالمدينة.

وتابع خلال الجولة أيضًا |أعمال التجميل بالميادين الرئيسية والطرق وزراعة الزهور، وأعمال تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ، و تطوير ميداني السلام والصداقة طبقًا لمعايير MITA العالمية.

جاء ذلك في إطار الاستعداد لاستضافة منتدى شباب العالم، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغيرالمناخ.