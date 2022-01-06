الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم المنيا» تكرم طلاب مبادرة «مش لوحدات» (صور)

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك

استقبل المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بمكتبه طلاب مدرسة السلام الثانوية بنين، بحضور محمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية، وذلك لقيامهم بعمل مبادرة "مش لوحدك"، والتي قاموا فيها بزيارة عدد من الأطفال المرضى داخل المستشفيات، منها مستشفى الأميري، ومستشفى الأورام والفشل الكلوي، وقاموا بعمل العاب للأطفال المرضي منها "بوكس السعادة"، كما قاموا بتقديم الهدايا لهم لإدخال البهجة والسعادة والسرور عليهم مما يؤثر إيجابيًا على حالتهم النفسية ويرفع من روحهم المعنوية. 

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وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك

وأكد "الرشيدي" للطلاب أن ما فعلوه يعد بادرة إنسانية وتربوية تأتي لتؤكد بجلاء أن التربية تسبق التعليم، وطالبهم بالاستمرار في هذا النهج.

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وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك

وفي نهاية اللقاء قام وكيل وزارة التربية والتعليم بتكريم الطلاب ومنحهم شهادات تقدير على العمل الإنساني الجميل الذي قاموا به.

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وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك

أشرف على المبادرة الدكتور على عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، بتشجيع من عمار حسين عمار مدير المدرسة، وتنفيذ برجريت ماهر أخصائي أول الإعلام التربوي، وبحضور عبير يوسف موجه عام الإعلام التربوي بديوان عام مديرية التربية والتعليم، وأحمد فاروق موجه عام التعليم الصناعي.

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وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك

وكان المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا قد كرم طلاب التربية الخاصة "مدارس الأمل للصم وضعاف السمع" لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسرحية المناهج، جاء ذلك بحضور محمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية، وجيهان فاروق موجه عام التربية المسرحية.

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وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك

من ناحية أخرى، عقد الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم اجتماعًا بحضور محمد كمال مدير إدارة المتابعة الفنية، وأعضاء المتابعة، لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، خاصة بعد قيام المديرية بإعلان جداول الامتحانات لكافة المراحل الدراسية الثلاثة، والانتهاء من كافة التجهيزات.

وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
وكيل وزارة التعليم بالمنيا يكرم طلاب مبادرة مش لوحدك
تعليم المنيا طلاب مبادرة مش لوحدك زيارة الأطفال المرضي بالمستشفيات محمد أبو المهندس محمد فؤاد الرشيدي

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