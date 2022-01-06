الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

المنتخب وأفريقيا.. ماذا يكشف طالع أبراج نجوم خط الدفاع؟

المنتخب المصري
المنتخب المصري

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق اللقب الثامن، والغائب منذ سنوات، وتقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى السادس من فبراير عام 2022.

 

وتعتبر مهمة خط الدفاع للمنتخب من المهام الصعبة نظرًا لقوة المنتخبات المشاركة بالبطولة، حيث أختار المدير الفني كيروش، أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء.

 

وبعيدًا عن الفنيات الخاصة باللاعبين، يمكن أن تخبرنا توقعات وحظوظ نجوم خط الدفاع بمدى التفوق والتألق، ففي السطور التالية نرصد توقعات أبرز اللاعبين لخط دفاع المنتخب وفقًا لخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي.

 

محمود حمدي الونش:

ينتمي نجم الدفاع للمنتخب المصري ونادي الزمالك، لبرج الجوزاء، حيث ولد في الأول من يونيو عام 1995، حيث يعد أبرز نجوم الدفاع بالقارة الأفريقية.

ووفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج فمولود برج الجوزاء يعيش حالة من التألق والإبداع على الصعيد المهني والعاطفي.

محمود علاء:

ينتمي نجم نادي الزمالك والمنتخب لبرج الدلو، حيث ولد في الثامن والعشرين من شهر يناير عام 1991، فوفقًا لخبراء علم الفلك، يعيش مولود برج الدلو حالة من التألق والنجاح، خاصة على الصعيد المهني.

أكرم توفيق:

حالة من النجومية يعيشها المدافع أكرم توفيق مؤخرًا مع النادي الأهلي، حيث أستطاع في المساهمة في تحقيق كأس السوبر الأفريقي مع المارد الأحمر.

ولد النجم اكرم توفيق في الثامن من نوفمبر عام 1997، حيث ينتمي لمواليد برج العقرب، والذي يتسم بشكل كبير بالغموض والعمل في صمت، فوفقًا لخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي فمن المفترض أن يعاني مولود برج العقرب من بعض التعثرات على الصعيد المهني.

أحمد فتوح:

يعيش نجم نادي الزمالك حالة من النجومية خاصة بعد التألق ببطولة كأس العرب والذي كانت شهادة ميلاد نجومية فتوح.

ينتمي فتوح نجم دفاع المنتخب، لبرج الحمل، حيث انه ولد في الثاني والعشرون من شهر مارس عام 1998، حيث يعانى مولود برج الحمل حالة من التعثر على الصعيد المهني.

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