النيابة تستمع لأقوال مصابى حادث الطريق الأوسطى بمستشفى حلوان

انتقل فريق من نيابة حلوان إلى مستشفى حلوان العام للاستماع إلى أقوال المصابين في حادث الطريق الأوسطي اتجاه 15 مايو.

وكشف التقرير الطبي الأولى عن الحالة الصحية للمصابين فى حادث الطريق الأوسطى وتبين إصابتهم بإصابات مختلفة منها كسور بالقدم وحروق متعددة بالجسم وكدمات وجرح قطعى بالوجه.

وكشفت المعاينة عن تفحم 8 سيارات ملاكي وسيارتي نقل عقب حدوث التصادم ونتج عنه حريق مدمر في السيارات وتحويلها إلى قطع من الصفيح، ما أسفر عنه وفاة اثنين وإصابة 8 آخرين.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الدائري الأوسطي، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران بعد اشتعال عدد من السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.