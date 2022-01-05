غلق وتشميع أكاديمية وهمية لمنح دبلومة التمريض بفارسكور

وجهت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، حملة لتنفيذ غلق وتشميع أحد الأكاديميات غير المرخصة، تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة الدكتور السيد عبدالجواد، بمواجهة مثل تلك الكيانات الوهمية.

ونجحت الحملة فى غلق وتشميع أكاديمية الرائد بمدينة فارسكور، لادعائها إعطاء دبلومات معتمدة للتمريض والعلاج الطبيعى.

كما قامت اللجنة بالتنسيق مع جهاز التعمير بدمياط الجديدة بغلق وتشميع “ميترال” لمزاولتها العمل دون ترخيص وإعطاء نشاط تعليمى ودبلومات للفئات الطبية والتمريض والعلاج الطبيعى.

وأعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

كما شدد وكيل الوزارة على الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة وكذلك استمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة، وتجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة بالمديرية للمرور علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.