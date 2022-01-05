الأربعاء 05 يناير 2022
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محافظات

لليوم الثاني.. رئيس جامعة المنيا يتفقد الاختبارات الالكترونية لطلبة القطاع الطبي (صور)

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الصيدلة

أكد الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن مركز الاختبارات الإلكترونية يعد نقلة نوعية للعملية التعليمية في الجامعة، مُشيرًا إلى أن ميكنة الاختبارات سيكون لها دور في عدالة التقييم وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح “ عبد النبي”، أن المركز تم تنفيذه على مرحلتين شملت الأولى تجهيز ستة قاعات بالدور الأول بالمركز بسعة 1081 جهاز لاستقبال طلاب القطاع الطبي، وشملت المرحلة الثانية تجهيز 11 قاعة بطاقة استيعابية 4600 جهاز، لباقي الكليات، وتم تجهيز البنية التحتية للمنظومة من الخوادم للشبكات وربطها بالشبكة الموحدة للجامعات.

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رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الصيدلة

وأضاف أنه تم تكييف القاعات بالكامل وتوفير مصادر الكهرباء والإضاءات على أحدث طراز، وتوفير كافة وسائل الأمان، المنظمة لحركة الدخول والخروج للطلاب للمركز، والتي تم إنجازها بالكامل بالتعاون والتناغم بين كافة القطاعات الفنية والإدارية العاملة بالجامعة.

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رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الصيدلة

جاء ذلك خلال متابعة رئيس الجامعة ، لليوم الثاني على التوالي، لأعمال الاختبار الإلكتروني التجريبي لكليات القطاع الطبي، بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا، والتي يؤديها طلاب كلية الصيدلة بمادة الكيمياء العضوية الصيدلية بالبرنامج العام، والاختبار التجريبي لطلاب البرنامج الإكلينيكي الجديد، بمادة النباتات الطبية، حيث قام خلال الجولة بالتأكد بجودة الأداء بالمنظومة خلال أداء الطلاب الامتحان الإلكتروني التجريبي، والوقوف على أية مشكلات تواجههم خلال تسجيل كود الطالب واسم المستخدم، لتلافيها وحلها.

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رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الصيدلة

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد سمير عبد المالك مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفي خليل نائب مدير المركز، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة.

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رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الصيدلة
رئيس جامعة المنيا مركز الأختبارات الألكترونية نقلة للعملية التعليمية التحول الرقمى للدولة المصرية الدكتور مصطفي عبد النبي

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