خلفيات بعد 3 أشهر من القطيعة.. الجزائر تعلن استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا

أعلنت الرئاسة الجزائرية، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع باريس ابتداء من غدا الخميس، عقب أزمة دبلوماسية بين البلدين بدأت في أكتوبر الماضي.

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود والذي سيعود لمواصلة أداء مهامه بباريس ابتداء من يوم الخميس.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود، الذي يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس ابتداء من الخميس 06 يناير 2022".

وكانت الأزمة التي عصفت بعلاقات البلدين جاءت على خلفية التصريحات التي نقلتها صحيفة "لوموند" عن الرئيس الفرنسي ماكرون مطلع شهر أكتوبر الماضي، والتي شكك فيها بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.