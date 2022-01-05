الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التشديد على عقد الانتخابات».. تفاصيل لقاء رئيس المفوضية الليبية والمبعوثة الأممية

ليبيا
ليبيا

كشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل لقاء رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وحسب بوابة الوسط الليبية، فقد بحث الثنائي آخر مستجدات العملية الانتخابية، وسبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

جاء ذلك في لقاء بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، حيث أكدت ستيفاني دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية باعتبارها مطلبًا شعبيًا ينشد السلم والاستقرار في ليبيا، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وأفادت البوابة الإلكترونية الليبية، أن الاجتماع ياتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف الليبية منذ عودتها إلى البلاد في 12 ديسمبر 2021 لقيادة جهود الوساطة والمساعي الحميدة الرامية لتسوية الأزمة.

وأمس الثلاثاء، اجتمعت المستشارة الأممية، مع رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، ونائبه نزار كعوان، حيث تناولت معهما «الحاجة الملحة» إلى المحافظة على زخم إجراء الانتخابات العامة «في أقصر إطار زمني ممكن».

وفي سياق متصل، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها ناقشت مع رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، ونائبه نزار كعوان، «الحاجة الملحة» إلى المحافظة على زخم إجراء الانتخابات العامة «في أقصر إطار زمني ممكن».

جاء ذلك في لقاء أمس الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، حيث استمعت وليامز إلى رؤية الحزب حول المضي قدما في هذا الشأن، اعتمادًا على الدعم الشعبي الواسع للانتخابات، وإرادة نحو 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية بهدف الاقتراع، حسب تغريدة على حسابها بموقع «تويتر».

من جانبه، وعد صوان، وليامز، بأن يقدم لها مقترحًا مكتوبًا «يحمل تشخيصًا دقيقًا للأزمة»، والأسباب الحقيقية التي أعاقت مسار الاستحقاق الانتخابي، و«الحلول الواقعية المقترحة» للخروج من الأزمة.

وأشاد صوان بالدور «الفاعل» والجهود التي قامت بها وليامز خلال حوار جنيف، راجيًا لها النجاح في ترميم المسار السياسي الذي بدأته وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي في أسرع وقت.

يأتي لقاء وليامز مع قيادات الحزب الديمقراطي في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية منذ عودتها إلى ليبيا في 12 ديسمبر 2021، لقيادة جهود الوساطة والمساعي الحميدة الرامية لتسوية الأزمة في ليبيا.

تفاصيل الوطنية العليا الانتخابات المستشارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

مجلس الوزارء: الموافقة على تقنين 2162 كنيسة ومبنى تابع حتى الآن

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

ضبط سائق «التريلا» المتسبب فى حادث الطريق الأوسطى

أطفال «قادرون باختلاف» في ضيافة قيادة القوات البحرية (فيديو)

«جحيم الأوتوستراد».. التفاصيل الكاملة لحادث تصادم السيارات على «الأوسطى» (صور)

خطوات التسجيل في لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

صور

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

محطة تل أبيب

المزيد

مشادات وسباب.. اللغة العربية تثير أزمة داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

الجيش الإسرائيلى: إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله حلقت فوق الحدود