«التشديد على عقد الانتخابات».. تفاصيل لقاء رئيس المفوضية الليبية والمبعوثة الأممية

كشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل لقاء رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وحسب بوابة الوسط الليبية، فقد بحث الثنائي آخر مستجدات العملية الانتخابية، وسبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

جاء ذلك في لقاء بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، حيث أكدت ستيفاني دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية باعتبارها مطلبًا شعبيًا ينشد السلم والاستقرار في ليبيا، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وأفادت البوابة الإلكترونية الليبية، أن الاجتماع ياتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف الليبية منذ عودتها إلى البلاد في 12 ديسمبر 2021 لقيادة جهود الوساطة والمساعي الحميدة الرامية لتسوية الأزمة.

وأمس الثلاثاء، اجتمعت المستشارة الأممية، مع رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، ونائبه نزار كعوان، حيث تناولت معهما «الحاجة الملحة» إلى المحافظة على زخم إجراء الانتخابات العامة «في أقصر إطار زمني ممكن».

وفي سياق متصل، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها ناقشت مع رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، ونائبه نزار كعوان، «الحاجة الملحة» إلى المحافظة على زخم إجراء الانتخابات العامة «في أقصر إطار زمني ممكن».

جاء ذلك في لقاء أمس الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، حيث استمعت وليامز إلى رؤية الحزب حول المضي قدما في هذا الشأن، اعتمادًا على الدعم الشعبي الواسع للانتخابات، وإرادة نحو 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية بهدف الاقتراع، حسب تغريدة على حسابها بموقع «تويتر».

من جانبه، وعد صوان، وليامز، بأن يقدم لها مقترحًا مكتوبًا «يحمل تشخيصًا دقيقًا للأزمة»، والأسباب الحقيقية التي أعاقت مسار الاستحقاق الانتخابي، و«الحلول الواقعية المقترحة» للخروج من الأزمة.

وأشاد صوان بالدور «الفاعل» والجهود التي قامت بها وليامز خلال حوار جنيف، راجيًا لها النجاح في ترميم المسار السياسي الذي بدأته وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي في أسرع وقت.

يأتي لقاء وليامز مع قيادات الحزب الديمقراطي في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية منذ عودتها إلى ليبيا في 12 ديسمبر 2021، لقيادة جهود الوساطة والمساعي الحميدة الرامية لتسوية الأزمة في ليبيا.