الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب حبيس نطاق محدود والمستثمرون يترقبون أي إشارة عن الفائدة الأمريكية

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء، إذ عزز ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون الإقبال عليه كملاذ آمن للاستثمارات. 

لكن حركة التداول ظلت حبيسة نطاق محدود إذ يترقب المستثمرون تفاصيل اجتماع لجنة السياسات الأخير بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة.


وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1818.79 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1025 بتوقيت جرينتش، كما ارتفع سعره في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 0.3 في المئة إلى 1819.50 دولار.


وتترقب الأسواق تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 14 و15 ديسمبر الماضي التي تصدر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش اليوم، وربما تلقي الضوء على خطة المجلس لرفع الفائدة وتخفيف إجراءات التحفيز التي كانت الجائحة دافعا لاتخاذها.
 

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 23.06 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفع سعر البلاتين 0.9 في المئة إلى 980 دولارا للأوقية والبلاديوم 2.1 في المئة إلى 1910.08 دولار للأوقية.

ويذكر أن، ارتفعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس، لأكبر انخفاض في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.


وزاد الذهب 0.2 بالمئة في العقود الفورية إلى 1804.46 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع الإثنين الماضي لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار، قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضًا 1.5 بالمئة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804.30 دولار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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