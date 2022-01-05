5 مميزات تمنح السيارة الكهربائية الأفضلية في الاستخدام عن «العادية»

حالة من الجدل حول مميزات السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات العادية التي تعمل بالبنزين والديزل، ربما بسبب التحديات التى يواجهها أى تحول ثقافى متعلق بالاستخدامات اليومية في حياة الإنسان، وربما بسبب عدم المعرفة الكافية للميزات السيارة الكهربائية عن السيارة التقليدية.

وتستعرض "الدستور" 5 مميزات لاستخدام السيارة الكهربائية ثبتت أنها تحقق الأمن والسلامة والفرة الاقتصادية عن استخدامات السيارات التقليدية منذ نشأتها، بحسب ما جاء ضمن محتوى كتاب"السيارات الكهربائية" التي أعدته الوكالة الألمانية للتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

صديقة للبيئة

لا ينبعث منها أى غازات كربونية أو أى انخفاض مستويات الاحتباس الحراري،وليس بها وجود للتلوث السمعي فهي ظاقل في الصوت بكثير من حيث أن الموتور الكهربي ليس له صوت يذكر ولا يوجد مراوح لتبريده وهي تصدر جزء من صوت السيارات العادية.

صيانة السيارة الكهربائية

تعتمد السياراة الكهربائية على البطاريات حيث لا تحتاج إلى محركات ميكانيكية للعمل، بجانب جميع المكونات التي تأتي عادة مع محركات الاحتراق الداخلي، مايعنى عدم وجود التكاليف العادية في السيارات التقليدية، مثل تغيير الصمامات والزيزت والصيانة للمضخات وغيرها، فيما تركز جميع جهود الصيانة على البطارية فقط.

توفير الطاقة

بطبيعة الحال أهم ميزة لاستخدام السيارة الكهربائية هى رخص الشحن الكهربائي لها مقارنة بالبنزين والديزل، إذ أن تكلفة الشحن أقل من تكلفة الوقود.

مناسبة للمدن

بينما تتميز سيارات البنزين والديزل بأدائها الجيد فى الطرق السريعة، إلا أن السيارات الكهربائية تتمز داخل المدن لسهولة تشغيلها ووقفها بشكل لحظي ومباشر مقارنة بالسيارات التقليدية.

المكونات الداخلية

عبارة عن دوائر كهربائية لذلك فإن اعطالها أقل من الأعطال الميكانيكية للسيارات التقليدية، فهمى تعمل بطاقة رخيصة ونظيفة مقارنة بمحرك الاحتراق الداخلي.

استغلال رائع للكهرباء في العربية لان الموتور والتكييف فقط يعملان على البطارية الأساسية والأضاءةوباقي الاستخدام يكون من خلال البطارية الصغيرة.