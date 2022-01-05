الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

5 مميزات تمنح السيارة الكهربائية الأفضلية في الاستخدام عن «العادية»

السياراة الكهربائية
السياراة الكهربائية

حالة من الجدل حول مميزات السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات العادية التي تعمل بالبنزين والديزل، ربما بسبب التحديات التى يواجهها أى تحول ثقافى متعلق بالاستخدامات اليومية في حياة الإنسان، وربما بسبب عدم المعرفة الكافية للميزات السيارة الكهربائية عن السيارة التقليدية.

وتستعرض "الدستور" 5 مميزات لاستخدام السيارة الكهربائية ثبتت أنها تحقق الأمن والسلامة والفرة الاقتصادية عن استخدامات السيارات التقليدية منذ نشأتها، بحسب ما جاء ضمن محتوى كتاب"السيارات الكهربائية" التي أعدته الوكالة الألمانية للتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. 

صديقة للبيئة

 لا ينبعث منها أى غازات كربونية أو أى انخفاض مستويات الاحتباس الحراري،وليس بها وجود للتلوث السمعي فهي ظاقل في الصوت بكثير من حيث أن الموتور الكهربي ليس له صوت يذكر ولا يوجد مراوح لتبريده وهي تصدر جزء من صوت السيارات العادية.

صيانة السيارة الكهربائية

تعتمد السياراة الكهربائية على البطاريات حيث لا تحتاج إلى محركات ميكانيكية للعمل، بجانب جميع المكونات التي تأتي عادة مع محركات الاحتراق الداخلي، مايعنى عدم وجود التكاليف العادية في السيارات التقليدية، مثل تغيير الصمامات والزيزت والصيانة للمضخات وغيرها، فيما تركز جميع جهود الصيانة على البطارية فقط.

توفير الطاقة

بطبيعة الحال أهم ميزة لاستخدام السيارة الكهربائية هى رخص الشحن الكهربائي لها مقارنة بالبنزين والديزل، إذ أن تكلفة الشحن أقل من تكلفة الوقود.

مناسبة للمدن

  بينما تتميز سيارات البنزين والديزل بأدائها الجيد فى الطرق السريعة، إلا أن السيارات الكهربائية تتمز داخل المدن لسهولة تشغيلها ووقفها بشكل لحظي ومباشر مقارنة بالسيارات التقليدية.

المكونات الداخلية

عبارة عن دوائر كهربائية لذلك فإن اعطالها أقل من الأعطال الميكانيكية للسيارات التقليدية، فهمى تعمل بطاقة رخيصة ونظيفة مقارنة بمحرك الاحتراق الداخلي.

استغلال رائع للكهرباء في العربية لان الموتور والتكييف فقط يعملان على البطارية الأساسية والأضاءةوباقي الاستخدام يكون من خلال البطارية الصغيرة.

 

الكهربائة السيارات العادية التقليدية شحن سيارات جدل مميزات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

مواصلة عملية البحث عن غموض مقتل فتاة أجنبية بالشيخ زايد

المعمل الجنائى يعاين حريقًا شب داخل شقة سكنية فى المرج

النيابة تستمع لأقوال أقارب وأصدقاء ضحايا تسمم وجبة كشري بأكتوبر

انخفاض التوقعات بشأن النمو الصيني وسط تفشي «كورونا»

حريق في «جيم» بالعجوزة دون إصابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الممارسات الإسرائيلية

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة يومية بـ«كورونا»

مواجهات مع الاحتلال في قلنديا.. وإصابات بالرصاص في بيتا