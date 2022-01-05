ضبط المتهمين بالسطو المسلح على فيلا أبو النمرس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط سائق وعاملين لهم معلومات جنائية مسجلة، المتهمين بتنفيذ عملية سطو على فيلا إحدى السيدات، وسرقة محتوياتها بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

البداية كانت بتلقي الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة من “إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز” بوقوع حادث سرقة “مبلغ مالى بعض المقتنيات” من داخل الفيلا محل إقامتها، وبالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بالباب الرئيسى الخاص بالمسكن.

وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "سائق سابق طرف المجنى عليها، عاملان “لهم معلومات جنائية” جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهدافهم وضبطهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر السائق أنه نظراً لسابقة عمله طرف المجني عليها وعلمه بإحتفاظها بمبالغ مالية عقد العزم على سرقتها وإتفق مع باقى المتهمين على ذلك، وبإرشادهم تمكن من ضبط الأداة المستخدمة فى كسر الباب والمسروقات وطبنجة صوت كانت بحوزة أحدهم أثناء الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.