الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بالسطو المسلح على فيلا أبو النمرس

المتهمون
المتهمون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط سائق وعاملين لهم معلومات جنائية مسجلة، المتهمين بتنفيذ عملية سطو على فيلا إحدى السيدات، وسرقة محتوياتها بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

 البداية كانت بتلقي الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة من “إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز” بوقوع حادث سرقة “مبلغ مالى بعض المقتنيات” من داخل الفيلا محل إقامتها، وبالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بالباب الرئيسى الخاص بالمسكن.

وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "سائق سابق طرف المجنى عليها، عاملان “لهم معلومات جنائية” جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهدافهم وضبطهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر السائق أنه نظراً لسابقة عمله طرف المجني عليها وعلمه بإحتفاظها بمبالغ مالية عقد العزم على سرقتها وإتفق مع باقى المتهمين على ذلك، وبإرشادهم تمكن من ضبط الأداة المستخدمة فى كسر الباب والمسروقات وطبنجة صوت كانت بحوزة أحدهم أثناء الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الجيزة فيلا سطو أبو النمرس مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

مهندس يتقدم بدعوى إسقاط نسب: «على علاقة بأحد الأشخاص وأعطته المصوغات الذهبية»

وزيرة الصناعة تُصدر قرارًا بمد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة

«امتحانات منتصف العام للأول والثاني الثانوي اختيار من متعدد».. الحكومة ترد

قائدها دخل في غيبوبة.. تحقيقات موسعة في اصطدام سيارة بطفل في أكتوبر

تطعيم 5.7 مليون طفل بشكل كامل ضد «كورونا» في الفلبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة يومية بـ«كورونا»

مواجهات مع الاحتلال في قلنديا.. وإصابات بالرصاص في بيتا

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد