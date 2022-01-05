ماكرون يعلن تضييق الخناق على غير الحاصلين على لقاحات كورونا

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصعيد موقف أوروبا العدواني تجاه غير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا، قائلًا إنه يريد "مضايقة" هؤلاء الأشخاص وتضييق الخناق عليهم.



وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”: "سوف نواصل هذا، حتى النهاية.. هذه هي الاستراتيجية".



ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال ماكرون إن هذا يعني "الحد قدر الإمكان من مشاركتهم في أنشطة الحياة الاجتماعية".



يشار إلى أن الإجراءات المستهدفة قيد التنفيذ بالفعل في عدد من البلدان، حيث يواجه غير الحاصلين على اللقاحات قيودًا عند الرغبة في دخول الحانات والمطاعم والمشاركة في الأنشطة اليومية الأخرى.



وتم تعزيز حملة التطعيم ضد كورونا منذ ظهور المتحور أوميكرون، الذي أدى إلى زيادة الإصابات بمعدلات قياسية في أنحاء أوروبا.



لكن تقسيم السكان بين مطعمين وغير مطعمين ثبت أنه مثير للجدل، وكانت هناك احتجاجات عديدة ضد السياسة والإجراءات التى تتخذها بعض البلدان لجعل اللقاحات إلزامية.

حيث سجلت فرنسا ما يقرب من 272 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) خلال يوم واحد، في حصيلة قياسية جديدة وسط انتشار واسع للمتحور أوميكرون شديد العدوى.

وأعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية عن تسجيل 271 ألفًا و686 إصابة بالفيروس و293 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، بحسب ما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبلغ عدد مرضى كوفيد- 19 في المستشفيات أكثر من 20 ألف شخص، من بينهم 3 آلاف و665 شخصًا في حالة حرجة يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة، وفقًا للبيانات الرسمية.

يأتي ذلك بعد أن حذر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في وقت سابق أمام الجمعية الوطنية، من أن هيئة الصحة العامة تواجه احتمال الإعلان عن تسجيل ما يقرب من 300 ألف إصابة خلال 24 ساعة.