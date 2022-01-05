الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة مطروح» تتفقد إجراءات الوقاية من «الوادي المتصدع» بمستشفى السلوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور شريف الشناوي، مدير عام الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية صحة مطروح، يرافقه الفريق المركزي للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان والدكتورة هانم عبدالرؤوف والدكتورة سارة فؤاد وفريق الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة، والدكتورة أماني حبشي والدكتورة نجلاء شطا و المهندسة مريم محمد، مستشفى السلوم المركزي والمنفذ البري. 

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جانب من الحدث

جاء ذلك لبحث الإجراءات الوقائية  الخاصة بمرض حمى الوادي المتصدع المتخذة من قبل مديرية الصحة بمطروح  وسبل التعاون المشترك بين المديرية ومديرية الطب البيطري للتصدي ومكافحة المرض والاتفاق على إقامة دورات تدريبية عن مرض حمى الوادي المتصدع لفريق إدارة المتوطنة و إدارة الأمراض المعدية والترصد بالمديرية. 

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جانب من الحدث

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان تكثيف الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظا على صحة المواطن.

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جانب من الحدث
وزارة الصحة التعليم العالي صحة مطروح الإجراءات الوقائية مستشفي السلوم الرعاية الأساسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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