«صحة مطروح» تتفقد إجراءات الوقاية من «الوادي المتصدع» بمستشفى السلوم

تفقد الدكتور شريف الشناوي، مدير عام الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية صحة مطروح، يرافقه الفريق المركزي للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان والدكتورة هانم عبدالرؤوف والدكتورة سارة فؤاد وفريق الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة، والدكتورة أماني حبشي والدكتورة نجلاء شطا و المهندسة مريم محمد، مستشفى السلوم المركزي والمنفذ البري.

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جاء ذلك لبحث الإجراءات الوقائية الخاصة بمرض حمى الوادي المتصدع المتخذة من قبل مديرية الصحة بمطروح وسبل التعاون المشترك بين المديرية ومديرية الطب البيطري للتصدي ومكافحة المرض والاتفاق على إقامة دورات تدريبية عن مرض حمى الوادي المتصدع لفريق إدارة المتوطنة و إدارة الأمراض المعدية والترصد بالمديرية.

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يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان تكثيف الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظا على صحة المواطن.