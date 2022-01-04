«السكك الحديدية» تعلن تراجع تأخيرات القطارات بخط الصعيد

قالت مصادر بهيئة السكك الحديدية إن التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء ستبلغ لخط الصعيد «القاهرة - أسوان» ما يقرب من ١٠٠ دقيقة، حيث يوجد تراجع في تأخيرات القطارات عما كان عليه خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن خط الصعيد شهد استقرارا إلى حدا كبير بسبب استقرار أحوال الطقس، ما نتج عنه تمكن سير القطارات بسرعة أعلى من التي كانت تسير بها خلال الموجة السيئة وتسبب في تأخر القطارات بخط الصعيد 4 ساعات عن موعد وصلها المثبت في جداول التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أن تأخيرات خط «أسوان - أسيوط» ستصل إلى ما يقرب من ٥٥ دقيقة كما كانت من قبل الطقس السيء، وتأخيرات خطوط الوجه البحري ستصل إلى ٦٠ دقيقة، حيث ستشهد استقرار وتراجع في التأخيرات عما كانت عليه خلال موجة الطقس السيء.

ولفتت المصادر إلى إنه تم توزيع المياه والطعام على ركاب قطار النوم رقم 82 «الجيزة - أسوان»، بعد سير القطار لمسافة أطول من المعدل الطبيعي له بسبب سوء الأحوال الجوية وتأثر خط الصعيد بها.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أنه تم توفير متطلبات الركاب داخل قطار النوم عقب استغاثة الركاب، خاصة مع سير القطارات ببطء تزامنًا مع موجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظات الصعيد مما أجبر قائدي القطارات على خفض السرعة بدلًا من وقوع مشاكل فنية داخل القطارات أثناء سيرها.