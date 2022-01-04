الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أنشأ أكاديمية وهمية للنصب على أهالى القاهرة.. 15 يومًا حبسًا

حبس
حبس

أمرت، اليوم الثلاثاء، جهات التحقيق المختصة، باستمرار حبس متهم بإدارة أكاديمية بدون ترخيص بالقاهرة بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى تسفيرهم للدراسة بالخارج، 15 يومًا على ذمة القضية.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تتهم «أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة» بإدارة كيان تعليمي وهمي «أكاديمية - بدون ترخيص» للدراسة بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى في الاحتيال على راغبى السفر لاستكمال دراساتهم بالجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى ادعائه بالحصول على دكتوراه في عدد من المجالات، فضلًا عن الإعلان من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية بعدد من الجامعات الأجنبية خلافًا للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك النشاط من التحصل على مبالغ مالية من ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية، وبالتفتيش عُثر على «مجموعة من العقود بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفين – مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية تفيد إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا من الخارج – أكلاشيه باسم يستخدم فى مهر العقود والأوراق الخاصة بالأكاديمية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة».

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

بدون ترخيص محافظة القاهرة قسم شرطة الاموال العامة الاستيلاء على أموال استيلاء على أموال المواطنين قسم شرطة مدينة نصر كيان تعليمى جرائم الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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