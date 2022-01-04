وفاة جد بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني

توفى جد بسنت خالد المعروفة إعلاميًا بضحيّة الابتزاز الإلكتروني بالغربية، 70 عامًا وتدهورت حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة عقب وفاة الفتاة قبل أيام قليلة.

واستدعت، مساء اليوم نيابة كفر الزيات صديقات بسنت خالد ضحية الصور المفبركة بالغربية لاستكمال التحقيق والاستماع لأقوالهنّ وأقوال والدتها القعيدة وتفاصيل الواقعة داخل منزلها بقرية كفر يعقوب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات فى محافظة الغربية.

ونجحت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى القبض على شخصين متهمين فى واقعة بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني عبر وسائل التواصل فيسبوك بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية والتى هزت الرأى العام.

وانتقل فريق من نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس النيابة، للاستماع إلى أقوال والدة الفتاة بسنت خالد بمنزلها بقرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفرالزيات، بعد تعذر حضورها إلى النيابة لتدهور صحتها ومعاينة منزل وحجرة الفتاة بسنت.

كما استمعت النيابة اليوم لأقوال أسرة بسنت وهم والدها خالد شلبي وعبدالله أبوالمجد خطيب شقيقتها وشقيقتها شاهيناز ونجلة عمتها، حول ظروف وملابسات حالتها النفسية الأخيرة وما يتعلق بتداول صور لها أثرت عليها وتسببت في تعطيها حبة سامة.