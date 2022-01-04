جونسون: هناك 9 ملايين بريطاني لم يحصلوا على لقاح كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن 60 % من الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بكورونا لم يحصلوا على أي جرعة من اللقاح.

وأضاف جونسون أن بريطانيا بها 9 ملايين شخص لم يحصلوا بعد على الجرعات المعززة من اللقاح، لافتا إلى أن الجيش سيقدم دعما للمستشفيات التي تعاني من ضغط بسبب كورونا.

وأوضح بأن خبراء الصحة في بريطانيا متأكدون من أن متحور أوميكرون أخف من السلالات السابقة، مشيرًا إلى أنه يمكن أن نجد طريقة للتعايش مع كورونا، لافتًا إلى أن بريطانيا تشهد انتشارًا غير مسبوق لكورونا والأسابيع المقبلة صعبة.

وأصدرت المفوضية الأوروبية توصيات في 26 نوفمبر الماضي، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

أضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.