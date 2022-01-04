الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

روساتوم تتفق مع «KHNP الكورية» لتوريد 4 توربينات لمشروع محطة الضبعة النووية

KHNP الكورية تشارك
KHNP الكورية تشارك في مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية

وافقت شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة الذرية، على التعامل مع شركة كوريا الجنوبية للطاقة الكهرومائية والنووية KHNP بصفتها الوحيدة التي تقدّمت بعرض يؤهل للتفاوض على شروط وأحكام العقد النهائي للصفقة المفترضة، في  إطار المناقصات الجارية لشراء المعدات والمواد وكذلك إنشاء المباني والهياكل الأساسية والفرعية التابعة لقاعات التوربينات الخاصة بوحدات توليد الطاقة الأربع في محطة الضبعة للطاقة النووية.

 

وجاءت موافقة روساتوم على التعامل مع شركة كوريا الجنوبية للطاقة الكهرومائية والنووية KHNP، في حال التزام KHNP بمتطلبات إجراءات الشراء الخاصة بشركة ASE، المقاول العام لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وتوصل الطرفين إلى اتفاق على أساس تلك الشروط.

 

ويخطط الطرفان للانتهاء من مناقشة السعر والشروط الرئيسية للعقد قبل نهاية فبراير المقبل وإبرام اتفاق بحلول نهاية أبريل 2022، إذا نجحت المفاوضات وذلك على نحو يفي بجميع إجراءات الموافقة الداخلية. 

 

في الوقت ذاته، تستعد شركة AAEM LLC وهي شركة مشتركة بين شركتي أتوم إنيرغو ماش ATOMENERGOMASH JSC وجنرال إلكتريك، لتوريد المعدات الخاصة بقاعات التوربينات التابعة لوحدات الطاقة الأربع في محطة الضبعة للطاقة النووية بمصر.

 

بموجب شروط العقد ستصمم الشركة وتصنع وتورد أربع مجموعات كاملة من التوربينات البخارية والمكثفات والمولدات التوربينية والمعدات الداعمة وغيرها من التجهيزات بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الفنية الميدانية أثناء تركيب وضبط المعدات الموردة إلى موقع إنشاء محطة الضبعة النووية.

 

ستُزَود المحطة بتوربينات بخارية منخفضة السرعة من طراز ARABELLE™️ ومولدات توربينية رباعية الأقطاب من طراز GIGATOP™️ من صنع شركة جنرال إلكتريك.


يأتي اختيار المقاولين لتقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال في إطار مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وفقا لإجراءات الشراء الخاصة بشركة روساتوم والتي تعد جزءا لا يتجزأ من عملية التعاقد.

 

ونتيجة لإجراءات المناقصة المنجزة سابقا اختيرت شركات مصرية فيما بها بتروجيت وحسن علام والمقاولون العرب للمشاركة في أعمال البناء والتشييد في الموقع.

شركة روساتوم KHNP للطاقة الذرية محطة الضبعة للطاقة النووية شركة ASE

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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