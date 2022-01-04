الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة أب وابنه في انقلاب سيارة على طريق الضبعة الإقليمي

ارشيفية
ارشيفية

أصيب أب وابنه من محافظة الجيزة بإصابات متنوعة، الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة، عند علامة الكيلو 228 على طريق القاهرة – الضبعة الإقليمي، في الاتجاه إلى مطروح، وتم نقلهما عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

ودخل المصابين سيف محمود محمد، 6 سنوات، من محافظة الجيزة مستشفى الضبعة المركزي، إثر انقلاب سيارة، - يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد حسن "35 سنة" من محافظة الجيزة يعاني من كدمات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات وتقديم العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً بانقلاب سيارة على طريق الضبعة الإقليمي، فتم الدفع بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ لإخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، كما تم إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، لإخطار النيابة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

مطروح انقلاب سيارة مستشفي الضبعة المركزي حادث انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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