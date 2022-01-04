الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: «بيانات كورونا» لا تستدعي فرض قيود أكثر صرامة

جونسون
جونسون

قال ماكس بلاين، المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الحكومة البريطانية لا ترى في البيانات الخاصة بفيروس كورونا ما يشير إلى الحاجة لفرض مزيد من القيود لاحتواء الفيروس الذي يسبب مرض (كوفيد- 19)، على الرغم من بقاء حالات الإصابة الجديدة عند مستويات قياسية.

تشير البيانات الرسمية إلى تسجيل 157758 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء بريطانيا أمس، نتيجة للمتحوّر أوميكرون سريع الانتشار، ورفعت هذه الحصيلة إجمالي الإصابات خلال سبعة أيام إلى 2ر1 مليون إصابة تقريبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن باين قوله للصحفيين في إفادة صحفية اعتيادية الثلاثاء إنه على الرغم من أن حالات النقل إلى المستشفيات ومستوى الإشغال في المستشفيات "تتزايد بدرجة كبيرة" إلا أن هذه الحالات تبدو أقل خطورة مما كانت في الموجات السابقة من الجائحة.

قال "لا نرى نفس القفزة في عدد الأسرة التي تحتاج إلى أجهزة تنفس اصطناعية، في الوقت الحالي لا نرى أي بيانات تشير إلى أن فرض مزيد من القيود سيكون هو النهج الصحيح".

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، مساء الثلاثاء، تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وذلك لأول مرة في المملكة المتحدة منذ بدء تفشي الوباء.

وأبلغت المملكة المتحدة عن تسجيل 218.724 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم، فيما يستمر متحور أوميكرون الجديد في إحداث موجة غير مسبوقة من العدوى في جميع أنحاء البلاد، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن هذا هو أكبر عدد من الحالات التي تم الإبلاغ عنها في يوم واحد في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الأرقام المعلنة اليوم الثلاثاء تشمل أيضًا تراكمًا يشمل أربعة أيام من البيانات من أيرلندا الشمالية ويومين من البيانات من ويلز، وفقًا لوكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA).

كورونا كوفيد الصحة بريطانيا اللقاح

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وائل لطفي

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