«زنيت وأنا غير متزوج فهل يجوز أن أجلد نفسي؟».. مبروك عطية يُجيب

تلقى الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، سؤالًا عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، يقول صاحبه: «زنيت وأنا غير متزوج فهل يجوز لى أن أجلد نفسي حتى اتطهر؟».

وقال عطية، إن الزنا حرام شرعًا، وحده مائة جلدة لغير المحصن اي الغير متزوج، وقال تعالى:"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ".

وأضافت أن الله قال فاجلدوهم، ولم يقل فاجلدوا أنفسكم ، فلابد أن نتعلم، ماذا قال القرآن؟ فلا يجوز أن تجلد نفسك، وكيف تجلد نفسك؟ فلا تأمر احدًا بجلدك واستر على نفسك، إلا إذا كنت في دولة تقيم حدود الله، واعترفت أمام الله فأمر بجلدك، وإذا كنت في دولة لا تقيم حدود الله فالآن خفف الله عنك وأصبح أمرك في الحد والآخرة إلى الله تبارك وتعالى وهو أرحم الراحمين.

وأوضح عطية أن كل ما عليك فعله هو التوبة النصوح، فالنبي يقول:: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، فالإسلام لا يجلد ولا يرجم الناس، ولم يقم على هذا بل كان رحيمًا بنا.

وأشار إلى أنك أيها السائل ينبغى عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، فقد أمرنا الله بذلك حيث قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا" ، وقد قال الزمخشري، معنى التوبة النصوح إلا يعود المسلم إلى ذنب فعله حتى يعود اللبن المحلوب في ضرع الماشية مرة أخرى، فهذا تعريف التوبة النصوح، فالله يأمر المؤمنين بالتوبة.

وأما في حالة تكرار الذنب، فقال عطية:" علي الإنسان أن يتوب من غير يأس من رحمة الله، فقال تعالى:" قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ).