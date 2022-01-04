بعد القبض عليهم.. مصير المتهمين بفبركة صور بسنت «ضحية كفر الزيات»

تمكنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من القبض على شخصين متهمين فى واقعة بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وقال المحامي أيمن محفوظ في تصريحات لـ"الدستور" إنه طبقا لنص المادة 327 عقوبات والتي تنص على: كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومن يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن.

وأضاف أنه في حالة التهديد الشفوي، أو في حالة التهديد عن طريق استخدام وسائل التواصل المتعددة، سواء كان هذا التهديد وجها لوجه، أو كان التهديد عبر الهاتف، أو عن طريق الرسائل الإلكترونية وكان مصحوبًا بتنفيذ أمر، تفرض العقوبة بالحبس على المبتز لمدة لا تتجاوز العامين، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه.

وتابع: "وأيضا عقوبة الابتزاز الإلكتروني المعاقب عليها طبقا لنص المادة 25 من قانون الإنترنت الجديد بانتهاك خصوصية الأشخاص سواء كانت صحيحة أو خلاف ذلك. وكذلك نص المادة 26 من ذات القانون وهي ربط محتوى على الانترنت بمحتوى مناف للآداب والمادة 27 وهي الخاصة بإنشاء حساب على الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة والعقوبة تصل إلى 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة للحكم مع الغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام عن تحديد أماكن اختباء المتهمين وهما إبراهيم. ا وعبدالحميد. ش، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية، أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.