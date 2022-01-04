الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستشفى كفر الزيات العام يحصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الثلاثاء، نجاح مستشفى كفر الزيات العام في الحصول على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، في مسابقة عرض حالات العناية المركزة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن فريق العناية المركزة بمستشفى كفر الزيات العام قدم حالات مرضية، وكيفية التعامل معها بالعناية المركزة ودور الصيدلة الإكلينيكية في تحضير الأدوية ودراسة التداخلات الدوائية وتجهيز الجرعات الطبية للمرضى، لافتًا إلى أن الحصول على المركز الخامس على مستوى الجمهورية من أصل 32 مستشفى على مستوى الجمهورية، في عرض حالات العناية المركزة، وطرق التعامل معها وتقديم الدعم الطبي اللازم.

وأضاف "حميدة"، أن المسابقة كانت تحت إشراف الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي، والدكتورة رشا حمودة، مدير إدارة التدريب بالمديرية، والدكتور مصطفى عطية، مساعد مدير إدارة التدريب بالوزارة، وبحضور المشاركين من مستشفى كفر الزيات العام الدكتور عبدالعال فوزي، مدير مستشفى كفر الزيات العام، وعدد من أطباء مستشفى كفر الزيات.

كما نظمت مديرية الصحة بالغربية قافلة طبية مجانية شاملة بقرية محلة القصب التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القافلة الطبية استهدفت الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية: “نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- مخ وأعصاب”، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل بالغربية، أن قافلة قرية محلة القصب التابعة لمركز المحلة، تم توقيع الكشف الطبي خلالها على أكثر من 2600 حالة، وتوفير صيدلية بها كل الأدوية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة،  كما تم عمل ندوة تثقيفية للمترددين على القافلة.

حصول مستشفى كفر الزيات العام على المركز الخامس مستوى الجمهورية مسابقة عرض حالات العناية المركزة

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