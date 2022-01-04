الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند: سؤالان فى امتحان عن المرأة يثيران الجدل

الهند
الهند

أثار سؤالان في الامتحان العام لطلاب المدارس الثانوية في الهند حول كراهية المرأة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ووصفت المعارضة أحد السؤالين بأنه "منحاز بشكل صارخ ضد المرأة".

 

والسؤال الذي أثار احتجاجا وسخطا يشكل جزءا من اللغة الإنجليزية وآدابها، وهو مخصص بشكل رسمي لطلبة الفصل العاشر (15 إلى 16 عاما).

 

وجاء في إحدى الفقرات المخصصة للقراءة أن "المرأة تتعلم الطاعة من صغرها، عندما تطيع زوجها طاعة رسمية"، وتقول فقرة أخرى في الموضوع نفسه إن "تحرر الزوجة دمر سلطة الوالدين على أبنائهم".

 

واعتذر المجلس المركزي للتعليم الثانوي في الهند على هذا الخطأ، بعد أن انتقده الآباء ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سارع إلى حذف السؤالين، وأصبح من حق الطلاب الحصول على علامات كاملة عليهما، حسب ما ذكره موقع "globeecho".

 

وأصدر المجلس المركزي للتعليم الثانوي بيانا أعلن فيه أن الفقرة المعنية "لا تتطابق مع معايير وموجهات المجلس".

 

وأضاف في بيان منفصل أنه "ملتزم بمبادئ عدم التمييز بين الجنسين في التعليم"، وأنه "يعبر عن أسفه لهذا الخطأ".

 

وعلى صعيد آخر، بدأت السلطات الصحية الهندية، في تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما ضد فيروس كورونا، حيث تكثف جهود التطعيم وسط زيادة حالات الإصابة بشكل حاد في عدد من المدن.

 

وقال مسئولون في وزارة الصحة إن عددا كبيرا من المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى يستخدم كمراكز تطعيم، كما تم إعطاء جرعات من لقاح «كوفاكسين» المطور محليًا في هذا الجهد.

 

وذكرت شبكة تليفزيون نيودلهي أن أكثر من 450 ألف شخص من صغار السن تلقوا الجرعة الأولى حتى بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وأن 74 مليون شخص في هذه الفئة العمرية مؤهلون للحصول على اللقاحات.

 

ووفقا لمنظمة «اليونيسف»، فإن الهند التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة بها أكبر عدد من المراهقين في العالم.

 

واعتبارا من الأسبوع المقبل، سيتم إعطاء الجرعات المعززة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، ومن تزيد أعمارهم على 60 عاما ويعانون من أمراض.

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