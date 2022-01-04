الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزارة الصحة: الدواء الجديد الخاص بكورونا لا يغنى عن الحصول على اللقاحات

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الأدوية الجديدة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع إصابات فيروس كورونا، ويمكن الحصول عليها في المنازل بعدما كان يتناول المرضى أدوية كورونا فى المستشفيات.


وقال الدكتور عبد الغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "المحور" الفضائية لبرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، إن الدواء الجديد الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد لا يغنى عن الحصول على اللقاحات المضادات له.


وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحصول على كل أدوية ولقاحات فيروس كورونا، متابعا "تعاقدنا على كميات من أدوية كورونا الجديدة لما يكفى علاج 70 ألف مواطن، وفى المرحلة الأولى سيتم تنظيم توزيعه من وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مصر تعاقدت على 3 أدوية، الأول منها يكفى 20 ألف مريض كمرحلة أولى، والثانى يكفى 50 ألف مريض، والدواء الثالث يتم تصنيعه محليا من خلال 3 شركات، حيث يتم تصنيعه فعليا ودخل المراحل النهائية.
 

و كشف الدكتور عبدالغفارعن طرح اللقاح المصرى المضاد لفيروس كورونا فى الأسواق بنهاية العام الجارى، وذلك وفقا للمعدلات الحالية والنتائج التى ظهرت حتى الآن، علما بأنه بعد توفيره للمواطنين تستهدف الدولة المصرية تصديره للدول العربية والأفريقية والعالم.


وأضاف أن معدلات الإصابات فى مصر منخفضة مقارنة بدول العالم، وكذلك معدل دخول المستشفيات، ومن المتوقع أن يكون متحور كورونا الجديد "أوميكرون" هو المتحور السائد.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي مصر السيسي وزارة الصحة الاعلام عبدالفتاح فيروس كورونا الرئيس كورونا بسمة وهبة مصرية المتحدث باسم وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

القبض على قاتل طفل «حنا حبيب» مقتولاً بمسكن تحت الإنشاء فى الفيوم

بالمستندات.. تورط رئيس وحدة محلية و٦ آخرين فى الاستيلاء على أشجار الرى

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

قرار عاجل من محافظ مطروح بشأن الدراسة غدًا

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

التخطيط: 1.9 تريليون جنيه استثمارات خاصة تم ضخها بمشروعات الدولة خلال 7 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتوقع اتهامها من الأمم المتحدة بأنها دولة فصل عنصرى تجاه الفلسطينيين

تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية.. و«الرقابة» تفرض حظر النشر

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا