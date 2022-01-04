وزارة الصحة: الدواء الجديد الخاص بكورونا لا يغنى عن الحصول على اللقاحات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الأدوية الجديدة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع إصابات فيروس كورونا، ويمكن الحصول عليها في المنازل بعدما كان يتناول المرضى أدوية كورونا فى المستشفيات.



وقال الدكتور عبد الغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "المحور" الفضائية لبرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، إن الدواء الجديد الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد لا يغنى عن الحصول على اللقاحات المضادات له.



وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحصول على كل أدوية ولقاحات فيروس كورونا، متابعا "تعاقدنا على كميات من أدوية كورونا الجديدة لما يكفى علاج 70 ألف مواطن، وفى المرحلة الأولى سيتم تنظيم توزيعه من وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مصر تعاقدت على 3 أدوية، الأول منها يكفى 20 ألف مريض كمرحلة أولى، والثانى يكفى 50 ألف مريض، والدواء الثالث يتم تصنيعه محليا من خلال 3 شركات، حيث يتم تصنيعه فعليا ودخل المراحل النهائية.



و كشف الدكتور عبدالغفارعن طرح اللقاح المصرى المضاد لفيروس كورونا فى الأسواق بنهاية العام الجارى، وذلك وفقا للمعدلات الحالية والنتائج التى ظهرت حتى الآن، علما بأنه بعد توفيره للمواطنين تستهدف الدولة المصرية تصديره للدول العربية والأفريقية والعالم.



وأضاف أن معدلات الإصابات فى مصر منخفضة مقارنة بدول العالم، وكذلك معدل دخول المستشفيات، ومن المتوقع أن يكون متحور كورونا الجديد "أوميكرون" هو المتحور السائد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.