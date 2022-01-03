قرار عاجل من محافظ مطروح بشأن الدراسة غدًا

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استئناف الدراسة غدا الثلاثاء، بجميع مدارس المحافظة، وذلك نظرا لتحسن الأحوال الجوية.

وشهدت مدينة مرسى مطروح في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، سقوط أمطار رعدية غزيرة مصاحبة لرياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث أي تداعيات.



وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة، عدا سيوة وتأجيل امتحانات العملي ليوم آخر.

جاء ذلك نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا.

وتابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، استمرار جهود مدن ومراكز المحافظة على مدار الـ24 ساعة لإزالة الآثار الناتجة عن الأمطار بالطرق الرئيسية والفرعية وسحب تراكمات المياه بالشوارع، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين وعلى الطريق الدولى الساحلي، ومتابعة ورصد أي شكاوى أو بلاغات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومراكز المدن والمديريات المعنية.



وعمل مركز ومدينة مرسى مطروح، على سحب تراكمات مياه الأمطار بالطريق الدولي الساحلي وشوارع المدينة ومقابر منطقة المغاربة، وكذلك التعامل مع سيل المياه بمنطقة وادى الرمل وبمنطقة سيدي حنيش، شرق مدينة مرسى مطروح.

كما استمرت جهود مدينة الحمام على مدار الساعة بمدخل المدينة وشارع الملاحة وعلى طول الطريق الدولى الساحلى مع سقوط الأمطار طوال يوم الأحد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.



ووجه محافظ مطروح، بتكثيف الجهود بين مجالس المدن وفرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والحماية المدنية وكافة الجهات المختصة لسرعة الانتهاء من شفط مياه الأمطار المتجمعة بكافة المناطق بالمحافظة والتيسير على المواطنين.



وأكد محافظ مطروح استمرارية جاهزية كافة القطاعات لمواجهة أية تقلبات جوية في الطقس ومواجهة تداعياتها مع استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة.