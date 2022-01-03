تباين الإصابات اليومية بكورونا فى عدد من الدول العربية

سجلت عدد من الدول العربية، اليوم الإثنين، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة، 1682 إصابة جديدة، و32 وفاة، و3023 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و67 ألفا و253 حالة، والوفيات إلى 12 ألفا و742 حالة، والشفاء إلى مليون و27 ألفا و501 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و392 ألفا و486 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و589 شخصًا.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه تم تسجيل 3 وفيات و295 إصابة جديدة، و248 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 982 إصابة جديدة بإجمالي 419 ألفا و314 حالة، و171 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 412 ألفا و73 حالة بنسبة 98.3%، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 373 إصابة جديدة، و7 وفيات، وتماثل 274 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 219 ألفًا و532 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و298 حالة، والشفاء إلى 150 ألفًا و829 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 885 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 967 ألفًا و662 حالة، و7 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 14 ألفًا و862 حالة، وتماثل 365 حالة للشفاء بإجمالي 941 ألفًا و923 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 735 ألفا و727 حالة، كما تم تسجيل 20 حالة وفاة.