الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغيص: دور «أوبك» فى المناقشات المتعلقة بالتغير المناخى هو أهم تحدياتنا

هيثم الغيص
هيثم الغيص

قال الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، الكويتي هيثم الغيص، إن التحدي على المدى البعيد هو النظر في دور المنظمة في المناقشات المتعلقة بالتغير المناخي وما يسمى بالتحول في استخدام الطاقة ودور النفط في مزيج الطاقة، مؤكدا سعيه لتحقيق طموح جميع الدول الأعضاء.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها عقب تزكيته بالإجماع أمينا عاما لمدة ثلاث سنوات خلفا للنيجيري محمد باركيندو خلال الاجتماع الوزارى الخاص الذي عقد اليوم الاثنين، عن بعد، لتعيين الأمين العام الجديد.

وأضاف الغيص الذي يشغل حاليًا منصب نائب العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية أن "اختيار الأمين العام في اجتماعات (أوبك) الوزارية بهذه السرعة يعد قرارًا تاريخيًا ورسالة واضحة على مكانة دولة الكويت، متقدما بالشكر إلى جميع الدول الأعضاء "على رسائل الدعم والكلمات الطيبة في حق دولة الكويت وفي حقه شخصيا".

“الغيص” يمتلك  خبرة واسعة تمتد لنحو 30 عامًا في مجال الأسواق النفطية العالمية والصناعة النفطية وله حضور واسع ومشاركات في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية النفطية.وتدرج في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية بمختلف إدارات المبيعات وترأس مكاتب المؤسسة الإقليمية فى بكين ولندن وكان يشغل منصب مدير إدارة البحوث فيها.

وانخفض النفط إلى ما دون 78 دولارًا للبرميل اليوم الاثنين، مع تأهب مجموعة أوبك+ للموافقة على زيادة أخرى في إنتاج النفط على ما يبدو، واستمر القلق من تأثير تصاعد الإصابات بفيروس كورونا على الطلب، على الرغم من الآمال في حدوث تعاف إضافي خلال 2022.

أوبك النفط الغاز كورونا الكويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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