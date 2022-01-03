الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير: 4 آلاف مهاجر فُقدوا خلال محاولة بلوغ إسبانيا فى 2021

المهاجرين
المهاجرين

أفاد تقرير نشرته منظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية، اليوم الإثنين، أن أكثر من أربعة آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا خلال عبورهم البحر إلى إسبانيا، أي ضعفي ما كان عليه العدد عام 2020.

هذه المنظمة غير الحكومية التي تضع حصيلة هذه المآسي في الهجرة عبر اتصالات للمهاجرين أو المقربين منهم على أرقامها للطوارئ، أحصت 4404 مهاجرين قتلوا أو فقدوا على طريق الهجرة إلى إسبانيا عام 2021، أي ما معدله 12 شخصًا في اليوم ما يجعل هذه السنة الأكثر دموية منذ 2015 على الأقل تاريخ عمل المنظمة غير الحكومية.

لم يتم العثور على جثث جميعهم تقريبا (94%)، وبالتالي يتم احتسابهم كمفقودين في 2020، حيث أحصت المنظمة 2170 قتيلًا أو مفقودًا.

حصيلة هذه المنظمة غير الحكومية للعام 2021 هي أعلى بكثير من حصيلة المنظمة الدولية للهجرة التي أحصت من جهتها 955 قتيلا أو مفقودا على الأقل خلال محاولة بلوغ جزر الكاناري و324 نحو البر الإسباني وأرخبيل الباليار من المغرب والجزائر.

لكن هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقدر أيضا أن عام 2021 كان الأكثر فداحة منذ 1997 بحسب أرقامها وارقام منظمة "اي بي دي اتش ايه" الإسبانية غير الحكومية.

بحسب منظمة كاميناندو فرونتيراس فإن الغالبية العظمى (4016) من هؤلاء المهاجرين فقدوا أثناء محاولتهم الوصول الى جزر الكاناري من شمال غرب إفريقيا، وهي طريق خطرة جدا لكن تم سلوكها كثيرا في السنوات الماضية بسبب تشديد الرقابة في المتوسط كما قالت ماريا غونزاليز ولان المشاركة في إعداد هذا التقرير السنوي للمنظمة غير الحكومية.

وقالت أمام الصحفيين "هذه أرقام الألم" مؤكدة تزايد عدد النساء اللواتي يسلكن طريق الهجرة الى إسبانيا حيث قضت أو فقدت 628 امرأة و205 أطفال في 2021 حسب المنظمة غير الحكومية.

نددت منسقة كاميناندو فرونتيراس هيلينا مالينو من جهتها بـ"نقص الإمكانات" لعمليات الإنقاذ مشددة على مسؤولية "منظمات إجرامية" من المهربين وكذلك نقص التنسيق بين اسبانيا والمغرب بسبب خلافهما الدبلوماسي.

هذه الأزمة الناجمة عن استقبال اسبانيا لأسباب طبية زعيم الانفصاليين في الصحراء الغربية، أدت الى وصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر في منتصف مايو الى جيب سبتة الاسباني مع تخفيف الرباط الضوابط.

وصل 37,385 مهاجر على الأقل الى السواحل الاسبانية في 2021 بحسب آخر أرقام وزارة الداخلية الاسبانية ولا تزال إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية لعبور المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا.

الهجرة اسبانيا الصحراء الغربية اوروبا المهاجرين المهاجرين غير الشرعيين المنظمة غير الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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